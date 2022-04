Anses confirmó la fecha de inscripción para cobrar el bono de $18.000: paso a paso

A partir de hoy ya podés actualizar tus datos personales y desde el 28/04 vas a poder completar tu inscripción para cobrar los $18.000 del “Refuerzo” de Anses. El dinero se pagará directamente en la cuenta del beneficiario en dos cuotas, $9 mil en mayo y $9 mil pesos en junio.

Podrán solicitarlo:

- Trabajadoras y trabajadores sin ingresos formales

-Trabajadores y traajadoras de casas particulares

- Monotributistas A y B

- Monotributistas sociales

¿Cómo inscribirse para cobrar el Refuerzo?

Para ello se requiere cumplir con los siguientes pasos:

1. Ingresá en mi ANSES: para comenzar la inscripción al Refuerzo de Ingresos tenés que ingresar a mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

2. Si no tenés Clave de la Seguridad Social o CUIL (o no la recordás): creá tu clave ingresando acá. ¡Es muy fácil! Seguí los pasos y elegí una clave segura y fácil de recordar. Si no te acordás tu CUIL podés consultarlo acá.

3.Una vez que ingreses en mi ANSES, completá tus datos de contacto: elegí la opción Refuerzo de Ingresos y seguí los pasos para completar o actualizar tus datos de contacto (domicilio, teléfono y correo electrónico). Si tu información está incompleta o incorrecta, podés modificarla en el momento.

En caso de que tu CUIL figure como no acreditado, vas a tener que dirigirte a una oficina sin turno.

4.Terminá la inscripción al Refuerzo de Ingresos a partir del 28/04: Si ya actualizaste tus datos de contacto, volvé a ingresar a partir del 28/04 a mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Elegí la opción Refuerzo de Ingresos, completá la declaración jurada y validá o cargá una CBU, donde vas a recibir el Refuerzo de Ingresos de $18.000. Si no tenés una cuenta bancaria a tu nombre, te compartimos toda la información que necesitas para tramitarla.

Es muy importante que sepas que para acceder al Refuerzo de Ingresos, debés contar con una CBU a tu nombre.

Una vez completado todos los pasos, vas a haber finalizado la inscripción.

¿Cómo sé si me otorgaron el Refuerzo de Ingresos?

A partir del 05/05, podés ingresar a mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social para consultar si te corresponde el Refuerzo de Ingresos.

Los jubilados cobrarán hasta $12.000 que se sumarán al bono de $6.000 de este mes Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Refuerzo para jubilados: ¿requieren inscripción?

Las y los jubilados y pensionados no deberán realizar ninguna inscripción. Percibirán el refuerzo de 12 mil pesos en forma automática junto con su haber en el cronograma de pagos de mayo y sin la necesidad de realizar ningún tipo de trámite.

Este refuerzo es para jubilados y pensionados que perciben hasta dos haberes mínimos, $65.260, e incluye a jubilados y jubiladas del SIPA, Pensiones No Contributivas (PNC) y Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

No todos van a cobrar los $12.000, sino que las y los jubilados y pensionados que superen los dos haberes mínimos, es decir que cobren por mes entre $65.261 y $77.260, van a recibir un proporcional hasta llegar a los $77.260. Por encima de este último valor no se cobrará el bono.

¿PUEDO COBRAR EL BONO SI RECIBO LA AUH?

Si, el cobro del refuerzo de ingresos es compatible con la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo para Protección social, la Prestación por Desempleo, con Potenciar Trabajo, con estar inscripto en el Registro Nacional de trabajadores de la Economía Popular y con los planes alimentarios provinciales y municipales.

Por otra parte, con el objetivo de que el refuerzo de ingresos llegue efectivamente a las ciudadanas y ciudadanos para los cuales se implementó esta medida, ANSES evaluará la situación patrimonial, socioeconómica y de consumo de las y los solicitantes.