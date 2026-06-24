24 de junio de 2026 - 21:39

22 fotos: así se vivió la inauguración de Espacio Costanera en la Terminal de Ómnibus de Mendoza

Autoridades, empresarios y público en general, disfrutaron de la apertura de este espacio que combina gastronomía, comercios y servicios para pasajeros y visitantes.

Lucrecia Álvarez, Juan Franco Badaloni, Gastón Labari, Matías Díaz Telli, Alejandro de Borbón y &nbsp;Alan Aurich.

Lucrecia Álvarez, Juan Franco Badaloni, Gastón Labari, Matías Díaz Telli, Alejandro de Borbón y  Alan Aurich.

Foto:

Marcelo Álvarez
Los Andes | Redacción
Por Redacción
Terminal Espacio Costanera_059
Mario Riili, Leandro Biskupovich, Marcelo Calipo, Tadeo García Salazar, Mercedes Rus, Mauricio Badaloni, Juan Carlos Jaliff y Martín Kerchner.

Mario Riili, Leandro Biskupovich, Marcelo Calipo, Tadeo García Salazar, Mercedes Rus, Mauricio Badaloni, Juan Carlos Jaliff y Martín Kerchner.

Alfredro Cornejo, Juan Franco, Gianni y Mauricio Badaloni.
Alfredro Cornejo, Juan Franco, Gianni y Mauricio Badaloni.

Alfredro Cornejo, Juan Franco, Gianni y Mauricio Badaloni.

Terminal Espacio Costanera_110
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se saluda con Carlos Badaloni.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se saluda con Carlos Badaloni.

Terminal Espacio Costanera_124
Belén Vartalitis, Gianni Badaloni, Lucrecia Álvarez, Juan Franco Badaloni, Silvina Fábrega y Mauricio Badaloni.

Belén Vartalitis, Gianni Badaloni, Lucrecia Álvarez, Juan Franco Badaloni, Silvina Fábrega y Mauricio Badaloni.

Terminal Espacio Costanera_043-
María Rosa Abdala, Carlos Badaloni y Stella Maris Romano.

María Rosa Abdala, Carlos Badaloni y Stella Maris Romano.

Terminal Espacio Costanera_046
Gianni Badaloni y Marcelo Benedetti.

Gianni Badaloni y Marcelo Benedetti.

Maximiliano Goldman, Geo Riveros, Hernán Fontana y Marcelo Goldman
Maximiliano Goldman, Geo Riveros, Hernán Fontana y Marcelo Goldman.

Maximiliano Goldman, Geo Riveros, Hernán Fontana y Marcelo Goldman.

Terminal Espacio Costanera_064
Rodolfo Giro y Dalmiro Barbeito.

Rodolfo Giro y Dalmiro Barbeito.

Silvina Fábrega y Emiliana Pérez Araujo
Silvina Fábrega y Emiliana Pérez Araujo.

Silvina Fábrega y Emiliana Pérez Araujo.

Terminal Espacio Costanera_079
Mauricio Badaloni y Ulpiano Suárez.

Mauricio Badaloni y Ulpiano Suárez.

Terminal Espacio Costanera_063
Mariano Lobos, Marcos Micerda y Fernando Salomone.

Mariano Lobos, Marcos Micerda y Fernando Salomone.

Emmanuel Repetto (gerente general Havanna Mendoza), Sebastián Canada (gerente de operaciones Havanna Argentina) Alejandro de Borbón (director de Havanna Mendoza), Alan Aurich (CEO Havanna) y Maximiliano Balderiote (Supervisor Regional).
Emmanuel Repetto, Sebastián Canada, Alejandro de Borbón, Alan Aurich y Maximiliano Balderiote.

Emmanuel Repetto, Sebastián Canada, Alejandro de Borbón, Alan Aurich y Maximiliano Balderiote.

Terminal Espacio Costanera_041
Juan Franco Badaloni y Lucrecia &Aacute;lvarez.

Juan Franco Badaloni y Lucrecia Álvarez.

Terminal Espacio Costanera_127
Juan Franco y Gianni Badaloni, Luis y Jorge Stocco y Mauricio Badaloni.

Juan Franco y Gianni Badaloni, Luis y Jorge Stocco y Mauricio Badaloni.

Autoridades de Los Andes: Soledad González (secretaria de redacción), Pablo Dellazoppa (Gerente General - Director de Contenidos) y Rubén Valle (director periodístico).
Por Los Andes: Soledad Gonz&aacute;lez (secretaria de redacci&oacute;n), Pablo Dellazoppa (Gerente General - Director de Contenidos) y Rub&eacute;n Valle (Secretario General de Redacci&oacute;n)

Por Los Andes: Soledad González (secretaria de redacción), Pablo Dellazoppa (Gerente General - Director de Contenidos) y Rubén Valle (Secretario General de Redacción)

Terminal Espacio Costanera_062
Tamara Godoy, Pablo Guzzanti, Mariano Soppelsa, Teresita Savelli y Roberto Soppelsa.

Tamara Godoy, Pablo Guzzanti, Mariano Soppelsa, Teresita Savelli y Roberto Soppelsa.

Terminal Espacio Costanera_119
Viviana Espina y Agustín Sendra Espina.

Viviana Espina y Agustín Sendra Espina.

Terminal Espacio Costanera_126
Juan Franco y Gianni Badaloni, Gastón Labari y Mauricio Badaloni.

Juan Franco y Gianni Badaloni, Gastón Labari y Mauricio Badaloni.

Terminal Espacio Costanera_045
Miguel Bencomo, Florencia Mengo, Ludmila Seminara, Román Drucha y Javier Echevarrieta.

Miguel Bencomo, Florencia Mengo, Ludmila Seminara, Román Drucha y Javier Echevarrieta.

Rafael Contreras, Javier Moya y Miguel Maldarella
Rafael Contreras, Javier Moya y Miguel Maldarella.

Rafael Contreras, Javier Moya y Miguel Maldarella.

Alejandra Alaniz, Mariana Barrera, Oscar Aguero y Leticia Barrera
Alejandra Alaniz, Mariana Barrera, Oscar Agüero y Leticia Barrera.

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