22 fotos: así se vivió la inauguración de Espacio Costanera en la Terminal de Ómnibus de Mendoza

Mario Riili, Leandro Biskupovich, Marcelo Calipo, Tadeo García Salazar, Mercedes Rus, Mauricio Badaloni, Juan Carlos Jaliff y Martín Kerchner.
Alfredro Cornejo, Juan Franco, Gianni y Mauricio Badaloni.
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se saluda con Carlos Badaloni.
Belén Vartalitis, Gianni Badaloni, Lucrecia Álvarez, Juan Franco Badaloni, Silvina Fábrega y Mauricio Badaloni.
María Rosa Abdala, Carlos Badaloni y Stella Maris Romano.
Gianni Badaloni y Marcelo Benedetti.
Maximiliano Goldman, Geo Riveros, Hernán Fontana y Marcelo Goldman.
Rodolfo Giro y Dalmiro Barbeito.
Silvina Fábrega y Emiliana Pérez Araujo.
Mauricio Badaloni y Ulpiano Suárez.
Mariano Lobos, Marcos Micerda y Fernando Salomone.
Emmanuel Repetto, Sebastián Canada, Alejandro de Borbón, Alan Aurich y Maximiliano Balderiote.
Juan Franco Badaloni y Lucrecia Álvarez.
Juan Franco y Gianni Badaloni, Luis y Jorge Stocco y Mauricio Badaloni.
Por Los Andes: Soledad González (secretaria de redacción), Pablo Dellazoppa (Gerente General - Director de Contenidos) y Rubén Valle (Secretario General de Redacción)
Tamara Godoy, Pablo Guzzanti, Mariano Soppelsa, Teresita Savelli y Roberto Soppelsa.
Viviana Espina y Agustín Sendra Espina.
Juan Franco y Gianni Badaloni, Gastón Labari y Mauricio Badaloni.
Miguel Bencomo, Florencia Mengo, Ludmila Seminara, Román Drucha y Javier Echevarrieta.
Rafael Contreras, Javier Moya y Miguel Maldarella.
Alejandra Alaniz, Mariana Barrera, Oscar Agüero y Leticia Barrera.