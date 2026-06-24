Espacio Costanera en fotos y video: qué marcas y locales se suman al nuevo shopping de la Terminal de Mendoza

Tras la inauguración del ala oeste, el complejo suma una renovada propuesta gastronómica, locales de indumentaria deportiva, tecnología y áreas de entretenimiento para toda la familia.

La apertura del ala oeste de la Terminal de Ómnibus despertó elogios entre los mendocinos, que destacaron la modernización y la seguridad.

Abrió el ala oeste de la Terminal y se llama Espacio Costanera

Entre los locales del nuevo Espacio Costanera hay comercios del rubro deportivo

El espacio de juegos y entretenimiento es uno de los que más destaca en el nuevo Espacio Costanera.

El nuevo Espacio Costanera abrió al público con varias marcas gastronómicas reconocidas por los mendocinos.

Abrió el ala oeste de la Terminal, se llama Espacio Costanera y fue una fiesta en la que mendocinos y autoridades se hicieron presentes para conocer el renovado lugar.

En el nuevo Espacio Costanera se puede encontrar una pizzería y una heladería tradicional de Mendoza.

La Terminal de Ómnibus de Mendoza ha completado su proceso de modernización con la apertura de Espacio Costanera, un centro comercial ubicado en la ex ala oeste que busca atraer tanto a viajeros como a los mendocinos en general. Con esta transformación, el complejo pasó de tener 117 locatarios iniciales a contar actualmente con 180 comerciantes, entre pymes locales y grandes cadenas internacionales.

Variedad gastronómica y marcas de renombre El nuevo patio gastronómico de Espacio Costanera ofrece diversas opciones para los visitantes. Entre las marcas destacadas se encuentra McDonald's, que suma su segundo local en el predio, esta vez con presencia en el sector de comidas. También se han incorporado la cadena de pollo frito KFC, la pizzería Pala Negra, Roast Grill, la heladería Soppelsa y la cafetería Havanna.

Embed - Inauguró Espacio Costanera, el nuevo shopping en el ala oeste de la Terminal Ómnibus de Mendoza Locales comerciales y tecnología En cuanto a la oferta de compras, el shopping presenta propuestas variadas:

Deportes: La tienda Sporting ha lanzado un mega local con formato outlet .

La tienda ha lanzado un mega local con formato . Tecnología: Los usuarios pueden encontrar artículos de vanguardia en Lumi .

Los usuarios pueden encontrar artículos de vanguardia en . Moda y Accesorios: Se sumó Hello Beauty, un local especializado en accesorios de moda para mujer. Abrió el ala oeste de la Terminal y se llama Espacio Costanera Entre los locales del nuevo Espacio Costanera hay comercios del rubro deportivo Marcelo Álvarez / Los Andes Entretenimiento y servicios adicionales Para las familias, el espacio cuenta con el área de juegos Match, que ofrece propuestas de entretenimiento para niños y jóvenes. Además, la infraestructura se complementa con una playa de estacionamiento con 150 lugares; los clientes que presenten su ticket de consumición en el shopping disponen de tres horas de estadía bonificada.

El director de Terminal Mendoza, Mauricio Badaloni, destacó que en este proyecto se priorizaron a las pymes locales, las cuales representan más de 50 de las firmas instaladas en el predio. Este crecimiento comercial ha permitido que el complejo genere actualmente más de 1.300 puestos de trabajo.