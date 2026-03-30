20% de descuento en Coto con MODO: el truco para ahorrar hasta $50.000 por mes

Coto mantiene una de las promos más fuertes del momento con 20% de descuento en compras presenciales pagando con MODO. El beneficio tiene un tope de $25.000 por banco por mes y se extiende hasta el 30 de abril de 2026 , aplicando todos los martes.

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Coto ofrece 20% de descuento con reintegro de hasta $25.000: cómo aprovecharlo en marzo

La promoción permite pagar con QR o tecnología NFC y abre la posibilidad de duplicar el ahorro si se utilizan distintos medios de pago. Con una estrategia simple, los usuarios pueden maximizar el reintegro mensual.

El beneficio aplica en compras presenciales realizadas los días martes , con un mínimo de $100.000 , pagando a través de MODO . Según las condiciones, el pago deberá ser realizado exclusivamente escaneando un Código QR que permita pagar con tarjetas a través de MODO o mediante MODO Contactless (tecnología NFC) en los comercios adheridos, y se aclara que la promoción no aplica para compras online .

También se especifica que el pago debe hacerse con tarjetas de crédito y débito o prepagas emitidas en la República Argentina por alguna de las entidades adheridas , mientras que no aplica para pagos con transferencia desde cuenta bancaria ni para tarjetas American Express.

El reintegro tiene un tope mensual de $25.000 por cada banco o billetera adherida.

Banco Santander (solo con Visa)

Banco Nación

Banco Galicia

Banco BBVA

Banco Macro

Banco Santa Fe

Banco Entre Ríos

Banco San Juan

Banco Santa Cruz

Banco ICBC

Billetera YOY

Banco Supervielle

Banco Credicoop

Banco Ciudad

Billetera BUEPP

Banco Bancor

Banco Comafi

Banco Columbia

Banco del Sol

Para pagos con NFC en Android, participan:

Banco Santander (Visa y Mastercard)

Banco Nación (Visa y Mastercard)

Banco Galicia (Visa y Mastercard)

Banco BBVA (Visa y Mastercard)

Banco Macro (Visa y Mastercard)

Banco Santa Fe (solo Visa)

Banco Entre Ríos (solo Visa)

Banco San Juan (solo Visa)

Banco Santa Cruz (solo Visa)

Banco ICBC (Visa y Mastercard)

Billetera YOY (Visa y Mastercard)

Banco Supervielle (Visa y Mastercard)

Banco Credicoop (solo Visa)

Banco Ciudad (Visa y Mastercard)

Banco Bancor (Visa y Mastercard)

Banco Comafi (solo Visa)

Supermercado BNA+ La acreditación del dinero se realiza dentro de los 30 días posteriores a la compra.

Cuánto hay que gastar y cuánto podés ahorrar con dos medios de pago

La promoción tiene una compra mínima de $100.000, lo que genera un reintegro de $20.000 en una sola operación, ya que el beneficio es del 20%. Para alcanzar el tope de $25.000, es necesario gastar $125.000 en el mes con un mismo banco.

Sin embargo, si utilizás dos bancos o dos billeteras distintas, podés duplicar el beneficio. De esta manera, el ahorro total puede llegar hasta $50.000 por mes, siempre que alcances el consumo necesario en cada entidad.