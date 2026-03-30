30 de marzo de 2026 - 12:45

20% de descuento en Coto con MODO: el truco para ahorrar hasta $50.000 por mes

Promoción vigente en Coto con reintegros en compras presenciales, monto mínimo de $100.000 y acreditación del dinero en cuenta

El beneficio aplica los martes en Coto con pagos presenciales mediante QR o NFC a través de MODO.

El beneficio aplica los martes en Coto con pagos presenciales mediante QR o NFC a través de MODO.

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Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Coto mantiene una de las promos más fuertes del momento con 20% de descuento en compras presenciales pagando con MODO. El beneficio tiene un tope de $25.000 por banco por mes y se extiende hasta el 30 de abril de 2026, aplicando todos los martes.

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La promoción permite pagar con QR o tecnología NFC y abre la posibilidad de duplicar el ahorro si se utilizan distintos medios de pago. Con una estrategia simple, los usuarios pueden maximizar el reintegro mensual.

Cómo funciona el 20% de descuento en Coto y qué bancos participan

El beneficio aplica en compras presenciales realizadas los días martes, con un mínimo de $100.000, pagando a través de MODO. Según las condiciones, el pago deberá ser realizado exclusivamente escaneando un Código QR que permita pagar con tarjetas a través de MODO o mediante MODO Contactless (tecnología NFC) en los comercios adheridos, y se aclara que la promoción no aplica para compras online.

Coto (2)
El reintegro tiene un tope mensual de $25.000 por cada banco o billetera adherida.

El reintegro tiene un tope mensual de $25.000 por cada banco o billetera adherida.

También se especifica que el pago debe hacerse con tarjetas de crédito y débito o prepagas emitidas en la República Argentina por alguna de las entidades adheridas, mientras que no aplica para pagos con transferencia desde cuenta bancaria ni para tarjetas American Express.

Para pagos con QR, participan:

  • Banco Santander (solo con Visa)
  • Banco Nación
  • Banco Galicia
  • Banco BBVA
  • Banco Macro
  • Banco Santa Fe
  • Banco Entre Ríos
  • Banco San Juan
  • Banco Santa Cruz
  • Banco ICBC
  • Billetera YOY
  • Banco Supervielle
  • Banco Credicoop
  • Banco Ciudad
  • Billetera BUEPP
  • Banco Bancor
  • Banco Comafi
  • Banco Columbia
  • Banco del Sol

Para pagos con NFC en Android, participan:

  • Banco Santander (Visa y Mastercard)
  • Banco Nación (Visa y Mastercard)
  • Banco Galicia (Visa y Mastercard)
  • Banco BBVA (Visa y Mastercard)
  • Banco Macro (Visa y Mastercard)
  • Banco Santa Fe (solo Visa)
  • Banco Entre Ríos (solo Visa)
  • Banco San Juan (solo Visa)
  • Banco Santa Cruz (solo Visa)
  • Banco ICBC (Visa y Mastercard)
  • Billetera YOY (Visa y Mastercard)
  • Banco Supervielle (Visa y Mastercard)
  • Banco Credicoop (solo Visa)
  • Banco Ciudad (Visa y Mastercard)
  • Banco Bancor (Visa y Mastercard)
  • Banco Comafi (solo Visa)
Supermercado BNA+
La acreditaci&oacute;n del dinero se realiza dentro de los 30 d&iacute;as posteriores a la compra.

La acreditación del dinero se realiza dentro de los 30 días posteriores a la compra.

Cuánto hay que gastar y cuánto podés ahorrar con dos medios de pago

La promoción tiene una compra mínima de $100.000, lo que genera un reintegro de $20.000 en una sola operación, ya que el beneficio es del 20%. Para alcanzar el tope de $25.000, es necesario gastar $125.000 en el mes con un mismo banco.

Sin embargo, si utilizás dos bancos o dos billeteras distintas, podés duplicar el beneficio. De esta manera, el ahorro total puede llegar hasta $50.000 por mes, siempre que alcances el consumo necesario en cada entidad.

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