Vóley: Una medalla de Plata que vale como una de Platino para el club Pacífico

Eliana Lúquez es la entrenadora del elenco de Pacifico y cuenta como empezó este trabajo con estas jugadores menores, que tienen entre 12 y 13 años y que tuvo como corolario el subcampeonato en el torneo de Apertura de Vóley para equipos femeninos de Sub 14 .

La profesora Luquez contó cómo se formó el equipo "Este grupo llega a la final, no solo por la calidad vóley que tiene cada una de las jugadoras, nosotros empezamos el 2 de diciembre con el proceso de Liga Federal, donde fuimos campeonas. A la par había un grupo de proyección, que se entrenaba entre hora y media o dos horas, fundamentos del vóley, la idea es que estas chicas en tres o cuatro años sean jugadoras de primera y de liga y muchas de estas jugadoras Sub 14, son de ese grupo de proyección".

Después la especialista en Vóley indicó que: "Desde mediados de enero, que trabajo con ellas. A través del tiempo nos fuimos conociendo mutuamente, que conozcan sus personalidades, como son adentro y afuera de la cancha, que entiendan la competencia, hablé que esperaban ellas de mi, y yo de ellas. Lo que más tiene este grupo, el grupo que se formó poco a poco durante los entrenamientos, se formó un gran compañerismo y la constancia y aplicación, que tiene cada una de ellas jueguen o no. Siempre hicieron lo posible para entrenar y entrenar, siempre piden y esperan más, está es una de las fortalezas del grupo".

Luquez destacó también a quienes acompañaron al equipo durante este certamen de Apertura: "En el proceso nos acompañaron: Mauricio Sánchez, Francisco Montarulli, el PF Emanuel Bahamondi y Lucas Astudillo, que estuvo desde los cuartos a la final y fue una persona, que ayudo bastante desde la confianza y con su forma de ser nos ayudó desde el banco".

Este equipo compitió en un torneo en Córdoba y a partir de esa participación hubo un antes y después para esta Sub 14. "Siempre tratamos de salir de Mendoza cuando tenemos un equipo así, más que nada para que empiecen a tener otro roce y otro ritmo, para que vean otro tipos de juegos, realidades diferentes, herramientas. Por ejemplo nos encontramos con gente más alta en los partidos, competimos con otras formas de ver o jugar al vóley, pero esto te ayuda para que se nutran tus jugadoras, porque en el día a día de ellas no ven este tipo de cosas. Tuvimos la suerte que nos invitaron al torneo sub 14 de Bell Ville, que tiene gran nivel, y esto nos ayudó, las chicas nos hicieron un click y volvieron con ganas de volver y hacerlo mejor. Este certamen nos ayudó para que en el torneo local mejoraran y enfrentaran de mejor manera lo que quedaba del Apertura. Entendieron que se podía dar más de lo que estaban dando hasta antes del torneo en Córdoba".

"Es una camada nueva, solo quedaron dos jugadoras del año pasado, las demás pasaron a sub 16. Potencio mucho al equipo de Pacifico, que seis estuvieran en el grupo d e proyección. Trabajamos mucho la cabeza, la paciencia. las chicas entendieron en los trabajos previos, que el error existe, pero que es la vía para mejorar y crecer. Los importante que las chicas son constantes quieren aprender y mejorar. Destaco el grupo de padres acompaña siempre y eso es muy importante", contó la profesora Luquez.

Las Jugadoras Tricolores de Vóley

Priscila Carignano (capitana)

Antonella Lettelier

Lucia Torres

Guadalupe Ortiz

Guadalupe Ozan

Maia Fernández

Paulina Baldoma

Mia Ficarra

Carla Saavedra

Josefina Echalecu

Antonia Aranda

Martina Carrizo

Clara Olivera

Valentina Solis

DT: Eliana Luquez

PF: Emanuel Bamondis

Profesores que estuvieron en el proceso: Lucas Astudillo, Francisco Montaruli, Mauricio Sanchez y Micaela Chirino