Vóley: Macarena Torres: La jugadora destacada de la Liga Federal de vóley 2025

“Estoy más que feliz de haber sido parte del plantel, de demostrar que el vóley de Mendoza está presente y sobre todo un sacrificio personal, porque en el verano no me dedicó al voley y estos últimos meses, decidí hacerlo con todo lo que eso implica y lo pudimos coronar de la mejor manera”, contó.

Macarena comenzó a recorrer el camino del voleibol así. “A los 10 años inicié en Cepada porque iba a esa escuela de mañana y mi mamá queria que hiciera algo por las tardes. Solo jugue un año. Después la mamá de una compañera me invitó cuando tenia 12 años a jugar al Círculo Policial y me quedé ahí muchos años, hasta los 27. Antes de todo esto nunca practiqué otros deportes”.

La mejor dos.jpg Macarena recibe su galardón como la mejor jugadora del torneo de Liga Federal 2025

Luego, continuó la deportista: “Desde que empecé en COP no me fui más. Comencé de una a jugar en sub 14 y mi camada tenía un muy buen equipo. Nos iba muy bien (siempre salimos campeonas del torneo local). También jugaba en categorías mas grandes, sub 16 y sub 18. A los 15 empece a jugar en la primera del COP, con todas mis amigas y las más grandes, nuestro DT siempre fue Daniel Vega y durante mucho tiempo ganamos los torneos locales en la mayoría de las categorías”.

Hay un capítulo de la vida deportiva de Macarena reservado a las selecciones mendocinas. “Desde el sub 14 estuve en las selecciones mendocinas, disputando los torneos argentinos (en sub 16 sino me equivoco,salimos cuartas, donde más lejos llegamos) y jugué tres años el torneo Binacional donde quedamos: terceras, segundas y el ultimo año salimos campeonas”.

¿Siempre te ubicaste en la misma posición?

-Toda mi vida deportiva he jugado de central, aunque no soy muy alta.

-¿En qué otros torneos nacionales jugaste?

-El último año de sub 18 pudimos jugar una Copa Argentina de Clubes (no íbamos a muchos torneos por era muy caro viajar) y salimos segundas. en el 2016 jugamos la maxima Liga de Argentina: la A1. Fue una experiencia increíble, jugamos contra Boca Juniors, River, Vélez entre otros equipos. Hace dos años me llamaron como refuerzo de Instituto de Córdoba para jugar un torneo muy importante y quedamos terceras”.

¿Es la primera Liga Federal que disputás?

-Nunca tuve la oportunidad de jugar Liga Federal, por lo general en el verano juego al beach voley. Pero, este año me convenció mi hermana (que fue refuerzo para Pacifico en esta ocasión y juega conmigo desde muy chiquita). Y no me arrepiento de nada. El sacrificio que hicimos todo el verano para llegar en óptimas condiciones se vio reflejado y valió la pena. Habían días que entrenamos doble turno, además de la parte física, sumado al trabajo y el estudio.

Importante galardón para su vida deportiva

-¿Qué sentiste, cuándo escuchaste tu nombre y te convertiste en la mejor jugadora de la Liga Federa?

-Sinceramente, no me esperaba para nada ganar el premio a la mejor jugadora, pero es un mimo al alma, y un reconocimiento muy grande despues de tantos años y esfuerzo que le he dedicado, porque no podría estar sin jugarlo. Me ha dado los momentos más lindos y los más difíciles, me enseña todos los días algo, pero sobre todo me dio gente a la que amo mucho y está siempre conmigo, asó como también conocer a personas que marcaron mi vida, pero sobre todo compartirlo con mi hermana menor, es lo mejor que me pudo haber pasado”.

Después Macarena contó de su actual club, la UNCuyo y cómo fue que llegó al medio cilindro del predio universitario: “En la U empecé a jugar el año pasado, nuestro técnico del COP ‘Dani Vega’, decidió ir a dirigir alla y yo me fui con él, porque es con quien he estado todo una vida, varias chicas nos cambiamos a la U. Ganamos el torneo vendimia del 2024 , el Torneo Apertura salimos segundas y finalizamos el año de la mejor manera, salimos campeonas delCclausura. Para este año tenemos el mismo objetivo, mantener el titulo y poder viajar a torneos durante el año y seguir sumando experiencias con el nuevo grupo humano que es excelente”.

Gran camaradería y agradecimientos

Para finalizar Macarena sumó: “el grupo de trabajo del club Pacifico fue excelente y profesional desde las estadísticas, el PF, el asistente y el DT, así como el presidente y la dirigencia del club: Durante la Liga, no nos faltó nada y todos pendientes a que solo nos preocupáramos por jugar. No quiero dejar de nombrar el grupo de jugadoras, que siempre fuimos contrincantes, y todas son excelentes personas”.