Voley: Las chicas del club Pacífico fueron campeonas en la Liga Federal y ascendieron a la Nacional 'A 2'

Los Andes juntó a un grupo de jugadoras en el mítico estadio del Tricolor de calle Perú, donde es el hogar del voleibol y dialogó con algunos de los protagonistas.

El martes 11 de febrero quedará en la memoria del club Pacifico en general y en la rama de voley femenino en particular, como una de las fechas a festejar y recordar en su historia deportiva, porque fue el día en que el elenco femenino de primera logró el tan anhelado campeonato y ascenso de categoría a la Liga Nacional de voley.

Las campeonas del voley

El elenco campeón está conformado por: Agustina Giardini; Silvina Astudillo, Julieta Alvarez, Maia Carignano, Micaela Chirino, Macarena Viviana Torres Zamora, Rocío Bonetto, Natalia Guadalupe Torres Zamora, Nerina Márquez, Candela Sandes, María Eugenia Ortega, Daniela Niz, Sofía Dacrema, Zamira Montivero, Guadalupe Torres, y Catalina Najul Rosales.

pacifico.jpg El elenco de General San Martín muestra su copa dorada en su "casa" el cubierto Pacifico de calle Perú /Los Andes

En tanto, el cuerpo técnico de CGSM Pacífico estuvo integrado por: DT: Mauricio Sánchez. Asistente: Francisco Montaruli. Asistente: Eliana Luquez. Estadista : Lucas Astudillo. PF: Emanuel Bamondis y Jefe de Delegación: Augusto Carignano.

Algo de historia

Es importante destacar que las chicas de Pacifico hace poco que están en el máximo círculo del voleibol femenino de Mendoza. En el 2023 ascendieron a la A 1 en el Apertura y en Clausura bajaron, volvieron a subir en el Apertura del 2024 y en el Clausura lograron el quinto puesto. "Esto nos permitió ganar los pasajes a la Liga de Honor", apuntó Mauricio Sanchez su entrenador.

Hablan los campeones del voleibol

Luego el DT Sánchez dijo; "Armamos un equipo mix con muchas jugadoras del club, y con refuerzos de San Martín de Porres, UN Cuyo, Boca y Tunuyán. Fueron diez días de intensa competencia, ganamos todos los juegos en la zona y los cruces de octavos, cuartos y semis. En la final jugamos la final ante Regatas. Es una experiencia muy linda, estuvimos entrenando 2 meses y medio, muy duro y hasta en doble y triple turno. Este título es el resultado de un buen trabajo y el esfuerzo de las chicas, que tuvieron que entrenar de intenso calor, con horarios en que no estaban acostumbradas como a la 6 de la mañana. Estamos contentos de haber hecho el proceso de liga con excelentes jugadoras, un cuerpo técnico muy profesional y con apoyo del club, así cerramos de muy buena manera esta liga de Honor, donde por primera vez el club interviene en damas y gana el título",

el team pacifico.jpg Todos posan para la posterioridad junto a la Copa que indican que fueron los mejores en la Liga federal 2025 de voleibol /Los Andes

General San Martín integró la Zona 4 junto a UN San Juan, CD y BPI Almafuerte y DARD a todos ellos los venció 3 a 0 y quedó primero en su zona con 9 puntos.

En octavos de final venció a Juventud Agraria Colon por 3-0. En cuartos de final dio cuenta de Banco Hispano de San Juan por 3-0 y en semifinales derrotó a CD y C. Unión de Oncativo por 3-1. En la final "mendocina" se impuso a Regatas, por 3-0.

La capitana Silvana Astudillo comenzó abriendo el juego: "¿que es lo mejor que tiene el grupo de jugadoras?"

"Lo mejor que tiene este grupo de jugadoras es que entendió el mensaje que quiere transmitir el club, es una institución social que participa en competencias y siempre busca estar en lo mas alto, sin descuidar a las personas que forman parte, desde el presidente y su comisión directiva hasta los coordinadores y entrenadores de todas las categorías y disciplinas, están siempre dispuestos a dar lo mejor para que cada persona que se ponga esta camiseta se sienta como en casa. Este equipo esta conformado tanto por jugadoras del club como por refuerzos que vinieron a sumar para el objetivo común, lo que resultó en un grupo heterogéneo, con edades y visiones diferentes del deporte y la competencia, lo que sin dudas fue muy enriquecedor para todas".

Después Astudillo sumó: "No quiero dejar de recordar a todas aquellas personas que formaron parte de este proceso, principalmente a nuestras compañeras que fueron quedando en el camino y que fueron a San Juan a alentar en cada partido, demostrando que tiramos todos para el mismo lado".

La capitana recordó El partido mas difícil de la zona fue "contra la Universidad de San Juan, las invitamos a un cuadrangular previo al torneo en nuestro club y eso nos ayudó a conocer su juego y ellas nos conocieron a nosotras, lo que le dio un nivel mayor de dificultad al partido que supimos dar vuelta".

"El partido mas dificil de los cruces fue el de semifinal contra Oncativo de Córdoba, sin dudas un equipo consolidado y muy defensor, durísimo. Creo que pudimos ganar debido principalmente al enorme trabajo del cuerpo técnico que siempre nos brindó toda la información que se pudiera recoger y en base a eso armar un plan de juego acorde a las herramientas de cada una de nosotras", apuntó Astudillo..

Por otra parte, la jugadora Guadalupe Torres expresó: "Personalmente estoy mas que contenta con el logro de la copa y muy feliz por consagrarnos campeonas de la liga federal 2025 ya que es un mérito muy grande hacia todo lo que hemos hecho durante más de dos meses a nivel físico, nivel mental y a nivel personal".

Luego "Guada" agregó: El objetivo siempre fue llegar a la etapa final y se pudo lograr gracias al equipo técnico que tuvimos y todo el esfuerzo que nos brindo el club, desde mi lugar yo estuve como refuerzo y nos recibieron a todas con muchísimo amor y brazos abiertos, agradecida totalmente

"Pero también cabe destacar que nuestro triunfo paso por la cantidad de horas que le dedicamos al deporte que amamos, fueron dos meses y un poco más de doble turno, mañana y tarde, de preparación en el gimnasio, planes alimenticios, kinesiología y por supuesto la párate humana de juntarnos a pasar tiempo juntas en el club, gracias a todo esto logramos llegar a lo más alto con la capacidad de afrontar los momentos difíciles con la cabeza bien arriba", sumó Torres..

Al consultarsele en que marcó la diferencia Pacífico con los demas sextetos, Torres indicó que: "la diferencia creo que la marcamos en tener muchas variantes en el equipo, es un equipo pensado de esa manera cada una marco una diferencia en lo que tenía que hacer y se destacó de la mejor manera, fuimos un equipo difícil para todos los rivales porque salimos a darlo todo y nunca bajamos los brazos".

Por otra parte, la jugadora Macarena "Maca" Torres expresó: "Estamos muy contentas por habernos consagrado campeonas. Fueron 2 meses de mucho esfuerzo ya que la gran mayoria trabaja y entrenabamos doble turno, mas parte fisica. Personalmente soy refuerzo, no pertenezco al club, pero me hicieron sentir como tal, desde el cuerpo tecnico hasta las chicas. creo que los veia mas a todos que a mi familia (sonríe). Este titulo deja a Mendoza muy alto, sobre todo al club, que es la primera liga Federal que juega y la clasificacion a la Nacional. Asique mas que feliz de haber sido parte del plantel, de demostrar que el voley de Mendoza esta presente y sobre todo un sacrificio personal, porque en el verano no me dedico al voley y este verano decidi hacerlo con todo lo que eso implica y lo pudimos coronar de la mejor manera.

Consultadas sobre cómo es el nivel actual del voleibol femenino en Mendoza, María Eugenia Ortega expresó: "Tiene buen nivel, siempre son los mismos equipos que estan luchando por el campeonato, pero hay buen nivel. Ojala los clubes pudieran a salir a jugar más con elencos más competitivos y asi hacer crecer mas este deporte en la provincia".

Augusto Carignano fue el jefe de equipo de General San Martin en el torneo y es presidente del club Pacífico: "Estamos muy felices porque hace tres años empezamos a trabajar para esto, y haber jugado y ganado es doblemente satisfactorio y el trabajo dio resultado. Ademas se ha sumado mucha gente al voleibol. Ahora hay que prepara el Nacional del proximo año y la liga de honor de caballeros. Vamos a tratar de ser sedes para la liga nacional el proximo año. Tenemos un año para juntar dinero y sponsors. En el torneo local es seguir creciendo, ser protagonistas y aspirar al maximo".

Emanuel Bamondis es el PF del elenco Tricolor: "Ahora descansaremos, que es necesario para el cuerpo y la cabeza. A partir de la proxima semana haremos un acondicionamiento. Nos vamos a prepara, primero para el torneo Vendimia y despues para el Apertura...El proceso para la Liga de Honor fue intenso, muchos dias en doble turno, estuvimos en cada detalle, trabajamos con un equipo que dio todo y nosotros nos brindamos por completo. Pero valió la pena, las chicas rindieron al máximo. Se disfrutó el proceso, valió la pena el esfuerzo. Intensificamos dos meses antes con sus ciclos de entrenamiento, salió bien, en ningún momento se cansaron y anduvieron bien las jugadoras en el torneo, siempre estuvieron predispuestas".

Posiciones finales de voleibol

Las posiciones finales quedaron: 1º SM Pacífico; 2º Regatas; 3º C. de Nieva; 4º Oncativo; 5º UPCN; 6º B. Hispano; 7º UNSJ; 8º M. G. San Martín; 9º Almafuerte; 10º Baradero; 11º Juv. Agraria; 12º Obras SJ; 13º Monteros; 14º DARD; 15º Argentino; 16º UVT; 17º Argentina U17; 18º Choique y 19º UNAV.

volta pacifico.jpg Empieza el festejo de las Tricolores en San Juan después de vencer a Regatas FEVA

Los integrantes de la rama de voleibol de Pacífico invitaron a los hinchas y amantes de esta disciplina a las instalaciones del club. "entre el 14 y 16 de marzo se disputará el torneo Vendimia en las instalaciones de Pacifico", puntualizó el DT Sánchez de las Tricolores de calle Perú