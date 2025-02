Voleibol: Madre e hija dos engranajes del equipo campeón de la Liga Federal

María Eugenia agradece antes de iniciar la nota. "Estoy muy contenta por la confianza que me dio Mauricio (Sánchez el DT) y los integrantes del cuerpo técnico, porque encomendaron a mi edad, para ayudar con mi experiencia al equipo y así cumplir las metas que teníamos, que eran lograr el ascenso y después salir campeonas. El proceso de las chicas fue muy largo. Estuvieron muy concentradas y hubo entrenamientos todos los días, y varias jornadas hasta en doble turno. Partimos a San juan con un equipo de 16 integrantes. El club y el presidente Augusto Carignano nos brindó las condiciones necesarias, como si fuéramos un plantel profesional. Así, que me saco el sombrero y los felicito por la gestión deportiva que hicieron"

Anécdota de vóley

Un hecho anecdótico es que Maru es la más grande en edad dentro del equipo campeón de la Liga Federal y su hijita la más joven de todas. Candela juega de opuesto y Maru de Punta.

madre e hija dos.jpg Candela Sandes es la más chica del elenco campeón su mamá Maru es la más grande, ambas fueron un aporte para el equipo de voleibol de Pacífico. Los Andes

Los inicios en el voleibol

En el corazón del barrio de Palermo en la ciudad de Buenos Aires sobre la calle Juan B. Justo al 1400 existe un club que se llama Estrella de Maldonado, una de las heroínas de esta historia empezó ahí su carrera deportiva. "Inicie muy joven de ahí me invitaron a probarme en Boca Júniors, donde jugué cinco años, siempre jugué de punta; hubo momentos, que jugué de líbero. Después me fui afuera acompañando a mi esposo que se dedica al basquetbol profesional", comenzó diciendo Maru Ortega.

Ortega ha jugado tres ligas una con Boca, otra con Unión de Chubut "y ésta con Pacífico, que fue Federal, las otras fueron ligas nacionales", contó.

Luego la deportista contó: "por el trabajo de mi esposo hicimos una vida nómade con mi familia hasta que llegó el 2020 y la pandemia. En ese momento, mi hija estaba por entrar al secundario y decidimos asentar cabeza en Mendoza, porque mi marido es de acá. Mi otros hijos comenzaron a jugar basquetbol en Murialdo y fue entonces que la coordinadora de ese club me invitó a sumarme al equipo de vóley. En ese momento llevaba cinco años sin jugar, así fue como re inicié y estuve casi cuatro años con Murialdo".

festejo pacifico 2.jpg Uno de los tantos festejos que tuvo Pacífico voleibol en su camino al título Federal FEVA

Algo de historia

"Este año-agregó Maru- el 30 de diciembre me llamaron para ser refuerzo para Pacifico, que iba a jugar la Liga Federal de Voleibol. En un principio me costó decidirme, y decir que sí, tenia temor que a mi edad no pudiera estar a la altura con chicas jóvenes que juegan a gran nivel, el torneo era de diez días seguidos y cuando me comprometo con algo me gusta hacerlo bien. Pero acepté, estuve a la altura, me encantó jugar y lo volvería a repetir".

-¿Cómo fue vivir toda la previa y el torneo con tu hija?

-Vivir el proceso con ella fue algo muy lindo, que lo hayamos podido compartir fue mucho mejor. Para ella era un desafío, porque tenia que ganarse un lugar en el equipo, porque fue la ultima llegar por ese lado estamos contentos.

-¿Qué se viene para ambas en lo deportivo?

Este año nos quedaremos a jugar en Pacífico y la idea es jugar de la mejor forma posible y ganar lo que el equipo se proponga. Mi gran meta personal es llegar en buena forma a la Liga Nacional del próximo año".