Vélez recibe a Racing por la Copa Libertadores: horario, formaciones y dónde ver en vivo

En Liniers, Vélez y Racing abren la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores en el único cruce entre argentinos en esta fase del certamen.

Vélez y Racing se enfrentarán el martes a partir de las 19 en el Estadio José Amalfitani (sin visitantes), por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, en un cruce que ya tiene antecedentes. El Fortín querrá seguir estirando su gran presente y ganar de local para tener tranquilidad en la vuelta, mientras que la Academia buscará sacar un buen resultado de Liniers para definir la serie en Avellaneda.

Cómo llega Vélez al duelo de la Copa Libertadores Con varios suplentes, Vélez empató sin goles ante Huracán en el Ducó por el Clausura. El Fortín está atravesando un gran momento (ganó la Supercopa Argentina hace diez días) y buscará hacerse fuerte ante su gente en la ida. "Creo que va a ser un partido cerrado, luchado y peleado. Sin dudas que la serie va a terminar en Avellaneda. Lo veo muy parejo", expresó Guillermo Barros Schelotto en la antesala del cruce ante Racing. Tomás Marchiori, que salió reemplazado ante el Globo, está óptimo y podrá estar disponible; Braian Romero no llegaría. En octavos, eliminó a Fortaleza en un global de 2-0.

G063D77XIAEFZj3 COPA LIBERTADORES. Los jugadores convocados de Vélez para el duelo con Racing. Gentileza. Cómo llega Racing al duelo con Vélez de la Copa Libertadores Tras haber dejado en el camino a Peñarol en octavos en un global de 3-2, Racing jugará cuartos de final por quinta vez (1997, 2015, 2020 y 2023, las anteriores). La Academia llega en levantada porque viene de vencer 2-0 a San Lorenzo por el Clausura y volvió a ganar en su estadio tras cuatro encuentros. Gustavo Costas, tras el triunfo ante el Ciclón, palpitó la ida: "Vamos a jugar como siempre, lo vamos a ir a buscar. Es un momento en el que tenemos que saber dónde estamos, lo que significa para Racing". En la vuelta ante el Manya fueron expulsados Marcos Rojo y Bruno Zuculini, por ende serán bajas.

racing club La probable formación de Vélez vs. Racing por la Copa Libertadores Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallan, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Michael Santos, Matías Pellegrini o Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

La probable formación Racing vs. Vélez por la Copa Libertadores Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Gabriel Rojas; Duván Vergara, Santiago Solari y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.