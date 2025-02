¿Vélez pierde su localía? La Liga Profesional le dio 24 horas para mejorar el campo de juego

Independiente Rivadavia no para de sorprender en el fútbol grande de la Liga Profesional

Hace unos días atrás, las autoridades se pronunciaron a través de las redes sociales , dejando un claro mensaje de que el reglamento muestra una serie de exigencias en el campo de juego y que, en caso de que esto no se respete, podrían cambiar la sede del partido . Por esto, este martes se realizó una inspección en el estadio de Vélez para analizar el estado del campo, según informó DSports Radio.

Según informó Doble Amarilla, después de la visita se le dio 24 horas para que el Fortín mejore el estado del campo de juego . Si bien las autoridades desean que Vélez haga de local en Liniers, si no hay signos positivos el duelo podría cambiar de locación, lo que provocaría un gasto extra para el club, y un aspecto más que se sumaría a la crisis futbolística que atraviesa actualmente.

Cabe destacar que por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Vélez tiene que ser local ante San Lorenzo este sábado a las 18 horas. El conjunto velezano necesita imperiosamente el triunfo, debido a que perdió en sus primeras tres presentaciones en el 2025 (0-3 vs Tigre, 0-1 vs Platense, y 0-2 vs Instituto).