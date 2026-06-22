Una supercomputadora calculó las chances reales de Austria frente a Argentina en el Mundial 2026

El análisis de Opta otorga a Argentina un 65,4% de probabilidad de victoria, dejando a la escuadra austríaca con apenas un 13,9% de opciones de ganar.

La Selección de Austria se enfrenta hoy a la vigente campeona del mundo en Dallas, Texas. Tras un debut exitoso contra Jordania, el equipo dirigido por Ralf Rangnick llega con entusiasmo al encuentro más importante de su historia reciente. Sin embargo, un análisis de inteligencia artificial advierte sobre la enorme dificultad de vencer a Lionel Messi en el Mundial 2026.

La supercomputadora del proveedor de datos Opta procesó miles de variables para determinar el desenlace más probable del segundo partido del Grupo J. El sistema realiza 10.000 simulaciones de cada encuentro del Mundial para obtener porcentajes precisos de éxito, empate o derrota. Los resultados para el conjunto europeo son poco alentadores frente al poderío de la Albiceleste.

DLA Marko Arnautovic, capitán de Austria y autor del último gol del 3 a 1 ante Jordania. EFE/ Miguel Gutiérrez Según los cálculos de la inteligencia artificial, Argentina ganará la partida en el 65,4% de las ocasiones. Existe una probabilidad del 20,7% de que el encuentro termine en empate, lo que permitiría a Austria sumar un punto valioso. Por el contrario, la posibilidad de una victoria de la selección de Ralf Rangnick se reduce a un escaso 13,9%.

El peso de las estadísticas frente al precedente de la Eurocopa A pesar de la euforia generada tras la victoria inicial ante Jordania, las proyecciones de los expertos sitúan a Argentina como clara favorita. Los aficionados austríacos mantienen la esperanza basándose en la trayectoria reciente del equipo, que ya demostró su capacidad para revertir pronósticos adversos durante la Eurocopa 2024, cuando vencieron a los Países Bajos. El cuerpo técnico y los jugadores, liderados por David Alaba y Marko Arnautovic, se centran en el rendimiento físico más que en las proyecciones matemáticas.

El duelo, que se disputa a las 14:00 horas, es considerado el partido más trascendental en la historia moderna de la federación austríaca. El desafío táctico de Rangnick consiste en frenar a Lionel Messi con un bloque defensivo sólido que compense la ausencia de Christoph Baumgartner por lesión. El equipo confía en la potencia de delanteros como Michael Gregoritsch para aprovechar las escasas oportunidades que el modelo predictivo les otorga.