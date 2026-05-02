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Un Boca plagado de suplentes vence en Santiago del Estero a Central Córdoba

El Xeneize le gana 2 a 1 al Ferroviario por la última jornada de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Central Córdoba - Boca, por la Liga Profesional
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La fase de grupos del Torneo Apertura de la Liga Profesional llega a su final, con el duelo que mantienen Central Córdoba de Santiago del Estero y Boca en el Estadio Madre de Ciudades. El árbitro encargado de impartir justicia es Nazareno Arasa.

El Xeneize apostó a un equipo mulato teniendo en cuenta que toda su atención está puesta en la Copa Libertadores. Ya clasificado, y ante un rival de menor fuste, los que sumaron minutos fueron aquellos jugadores que habitualmente no están desde el arranque.

Una de las pocas figuras que marcó el presente desde el comienzo fue Exequiel Zeballos, que resultó ser el hombre más punzante en el partido. Con su velocidad y astucia volvió loco al defensor Fernando Martínez, que lo cortó con reiteradas faltas hasta que recibió la amarilla y luego, condicionado, no pudo hallar otra forma de frenarlo.

El Changuito generó las dos primeras de peligro para Boca. A los 16’ con un tiro libre (tras una infracción que le cometió Martínez) que Aguerre repelió dando rebote. Un rato después, encaró por la izquierda y encontró a Milton Giménez para abrir la cuenta. Sin embargo, el nueve estaba en offside y el tanto no subió al marcador.

A partir de esa acción, Central Córdoba creció en el desarrollo, e intentó jugar lejos de su arco. Cuando parecía que podía conseguirlo, llegó la ráfaga Xeneize. Sobre 43’, Alan Velasco recibió de Alarcón tras un despeje defectuoso del local, sacó un remate que se desvió en Quiroga, y superó al arquero.

Apenas un minuto más tarde, el Ferroviario la perdió, Zeballos eludió con clase a un rival y la tiró al medio, donde Milton Giménez sólo tuvo que empujarla. Increíblemente, 60 segundos después, el delantero tuvo el tercero tras el centro de Weigandt (entró por el lesionado Barinaga), pero Aguerre la mandó al córner.

Milton Giménez amplió la cuenta en Santiago del Estero:

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Minuto a minuto de Central Córdoba - Boca:

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