Turismo Carretera: Julián Santero quiere cortar con la extraña racha en Toay

Toay, es un escenario particular para Julián Santero. Un trazado donde el mendocino nunca logró subirse al podio y su mejor puesto en una final fue un 5° lugar, en 2023. Respecto a este tema, el piloto reconoció que: “Es un circuito que no es de mis favoritos y también se ha juntado que no he llegado con el equilibrio exacto en un circuito tan rápido. Veremos si podemos repetir esa situación”, comentó el volante nacido en Guaymallén y luce el N° 1 en su Ford Mustang.