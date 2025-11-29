Turismo Carretera 2000: Bernardo Llaver cumplió, pero quedó afuera de la definición

La Final del sábado del Turismo Carretera 2000 tuvo todos los condimentos, cambios de posiciones, maniobras ajustadas y un público mendocino que vibró especialmente con la actuación de Bernardo Llaver , quien se llevó un brillante tercer puesto en su tierra. Aunque no le alcanzó para llegar con chances matemáticas al cierre del campeonato, el piloto del Honda Civic dejó en claro que sigue siendo referencia obligada en la categoría.

El TN y el Turismo Carretera 2000 definen sus campeonatos en el Autódromo de San Martín

Apenas el semáforo se apagó, la carrera se transformó en un a disputa extrema donde no hubo espacio par el error. Mientras Agustín Canapino saltaba a la punta, Llaver aprovech ó la incertidumbre de la largada para ejecutar una maniobra clave y superó a Facundo Ardusso en el giro inicial y se colocó segundo, alimentando la ilusión del público local que alentó al piloto esteño.

El Flaco Ardusso recuperó terreno con un ritmo superior y lo superó en la vuelta 4, pero Llaver no aflojó. Sostuvo un paso firme, inteligente y sin errores, conteniendo ataques, administrando el auto y manteniéndose siempre entre los tres protagonistas de la carrera.

El mendocino cruzó la bandera a cuadros en la tercera posición, sumando su décimo podio de la temporada, un número que confirma su regularidad, su jerarquía y su rol como uno de los pilotos más competitivos del 2025 . Aunque la matemática le dijo adiós al título, Llaver terminó su sábado con una de las ovaciones más fuertes del fin de semana, la de su gente.

"Estoy con un poco de bronca, porque quería ganar y mañana pelear, pero no se dio . Es que frente a estos dos (Ardusso y Canapino) también es difícil andan muy bien ellos y sus autos. Mi auto no respondió. Igual estoy contento de volver a correr acá, pero me hubiese gustado el triunfo", se lamentó el mendocino tras bajarse de su auto.

Detrás del local se ubicaron los Citroën de “Josito” Di Palma y Facundo Chapur, ambos regresados a la categoría para el Premio Coronación.

image Facundo Ardusso la gran figura de la final sabatina. prensa Turismo Carretera 2000

El campeonato, en manos de Canapino y Ardusso

Mientras Llaver fue la cara local de la carrera, la lucha por el título quedó centrada en Canapino y Ardusso. El santafesino logró recuperarse después de un inicio complicado, avanzó hasta la punta con maniobras precisas y terminó ganando, descontando puntos y obligando al arrecifeño a definir todo el domingo.

La diferencia quedó en 44 unidades con 60 en juego; a Canapino le alcanza con ser 13º para coronarse campeón.

Lo que viene

El Turismo Carretera 2000 disputará mañana la segunda Final, a las 11.10, en un recorrido de 21 vueltas o un máximo de 30 minutos. La grilla se ordenará según el resultado de la competencia sabatina, con Berni Llaver buscando despedirse del año entre los protagonistas… como lo hizo hoy, ante su gente.