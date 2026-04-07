Traspié del Real Madrid de local, pero la serie sigue abierta en la Champions League

El Real Madrid no pudo como local y cayó por 2 a 1 ante el Bayern Munich en la ida de los cuartos de final de la Champions League pero dejó una gran imagen por lo que tiene muchas chances de revertir la serie en Alemania.

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Luis Díaz a los 41 minutos de la primera etapa y Harry Kane en apenas unos segundos del complemento le dieron la ventaja al Bayern, que hizo un gran partido. Kylian Mbappé descontó a los 29 del segundo tiempo.

El arranque fue parejo, con una ocasión clara por lado, ya que a los 9 minutos, un envío del alemán Joshua Kimmich derivó en un remate del francés Dayot Upamecano que fue despejado sobre la línea, pero la respuesta llegó con un derechazo del brasileño Vinícius Júnior que exigió al germano Manuel Neuer.

Antes del descanso, el visitante capitalizó un error del francés Aurélien Tchouaméni y abrió el marcador a los 40 minutos: el alemán Serge Gnabry combinó con el inglés Harry Kane y asistió al colombiano Luis Díaz, que definió con sutileza.

En el complemento, el Bayern amplió de inmediato cuando a los 23 segundos, tras una pérdida en salida, el francés Michael Olise envió un centro que Kane transformó en el 2 a 0.

Sin embargo, el local reaccionó en su mejor momento del partido y descontó a los 30 minutos con el francés Kylian Mbappé, luego de una jugada iniciada por el inglés Jude Bellingham.

Pese al intento final, el Real Madrid no logró igualar y quedó en desventaja de cara a la revancha en Alemania, donde el Bayern buscará sellar su clasificación a semifinales.

Arsenal se impuso por 1 a 0 sobre Sporting de Lisboa en condición de visitante en el final del encuentro y tomó ventaja en la ida de los cuartos de final de la Champions League.

El conjunto inglés resolvió un partido complejo en el cierre, con el tanto del alemán Kai Havertz, y quedó bien posicionado de cara a la revancha que tendrá lugar la próxima semana en Londres.

El encuentro fue parejo, con un leve dominio del equipo portugués, que generó las situaciones más claras pero no logró quebrar la resistencia rival. A pesar de las oportunidades, el marcador se mantuvo en cero durante casi todo el desarrollo.

Cuando el empate parecía sellado, el Arsenal encontró la diferencia en tiempo de descuento. A los 91 minutos, Gabriel Martinelli envió un preciso centro que Havertz controló en soledad dentro del área y definió para marcar el único gol del partido.

De esta manera, el conjunto londinense dio un paso importante hacia las semifinales y buscará confirmar la clasificación la próxima semana en Inglaterra.

Por su parte, el Sporting no podrá contar con Luis Suárez, su máximo goleador en la temporada, quien llegó al límite de tarjetas amarillas y estará ausente en el encuentro de vuelta.