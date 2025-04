Tras la goleada frente a Vélez, Martín Palermo fue despedido de su cargo

Martín Palermo: "Supimos cambiar a tiempo” Martín Palermo: "Supimos cambiar a tiempo”

La caída frente al equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto, en un partido clave por la fase de grupos, precipitó el final del ciclo de Palermo en el conjunto franjeado. “Este momento no lo esperaba, tres meses después de salir campeón. Lamentablemente, los resultados no acompañan”, expresó el entrenador en la conferencia de prensa posterior al encuentro, donde también afirmó que no tomaría decisiones “en caliente” y que analizaría la situación con los dirigentes.