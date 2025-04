Tenis: El día después de la victoria de "Pancho" Bahamonde en el torneo Crepuscular

A corto plazo, ahora en el 20 de abril me voy a Europa, a Italia y Alemania a jugar Inter clubes, que es lo que vengo haciendo en los últimos 6 o 7 años, así que contento de encarar otra temporada en Europa y tratando de disfrutar al máximo de seguir compitiendo en un buen nivel.

Los inter clubes en Europa son muy comunes, juegan la mayoría de los jugadores profesionales Y bueno, se juega por dinero, cada club contrata a jugadores y les paga por jugar en sus clubes Ellos lo hacen híbrido, digamos, con competir profesionalmente Y algunos fines de semana juegan partidos en estos clubes Yo, al no estar compitiendo profesionalmente, juego todos los fines de semana en mi club en Italia Y tengo un club en Alemania también Son ligas que se suelen jugar los fines de semana nomás, los días sábados y domingos Y nada, son competencias por equipos a lo largo de todo el país en el que se juegan En este caso yo juego en Italia y en Alemania, pero se suele jugar en todos los países de Europa hay equipos que hacen esto Yo empecé jugando profesional, estando en el mejor ranking, ya me había contratado un club en el que jugaba algunos partidos Y bueno, en el momento en el que decidí dejar de jugar profesionalmente, de competir en ATP Me dediqué solamente a jugar estos inter clubes en los que suele durar dos meses el campeonato en Italia y un mes el campeonato en Alemania.

Sus comienzos en el tenis

-Francisco ¿cómo llegaste al mundo del tenis?

-Llegué el tenis por mi papá, él siempre jugó, no competía, pero él siempre jugaba y si yo jugaba al fútbol, dejé el tenis y hasta llegó un momento que me terminé decidiendo por el tenis y terminé haciendo tenis.

-¿Cuál es tu mayor virtud o virtudes tenística?

-Mi mayor virtud o virtud tenística es saber entender bien los momentos de los partidos, jugar y competir siempre al máximo y eso siempre me ha llevado a sacar diferencias de estar siempre presente en los partidos y entender muy bien cómo se juega el tenis. Quizás en cuanto a armas, puede que el saque sea mi mejor arma.

-Francisco ¿cuáles han sido tus mejores momentos en tu carrera deportiva?

-Mis mejores momentos por ahí fueron a los 18 o 20 años, que era el momento en el que estaba compitiendo profesionalmente y me encontraba en el mejor ranking que fue 340 del ATP, pero bueno ahora disfruto el tenis desde otro lugar y también me siento en un gran momento.

-Tenés que trabajar y entrenar a full, ¿cómo es el día a día tuyo? y ¿cómo haces para estar óptimo para tus competencias?

- Sí. Estoy un poco más alejado de lo que es el tenis a nivel profesional, trabajo teniendo la concesión del restaurante Nole del Mendoza Tenis Club y entrenándome en tenis porque ahora también cuando me voy a Europa juego en un nivel muy alto y la exigencia es alta, entonces tengo que mantenerme entrenado para poder competir en ese nivel y no lesionarme y estar siempre en condiciones para poder seguir ganando partidos, que al final es lo que más me gusta de competir.

Emotivo certamen de tenis

-¿Cómo fue la final de este Crepuscular?

La final del Crepuscular la jugué muy bien, muy sólido, haciendo lo que tenía que hacer y por suerte el partido no tuvo grandes sobresaltos y pude quedarme con el torneo una vez más, así que muy contento.

El presente del tenis en el oasis

¿Cómo ves la actualidad del tenis en Mendoza?

-La intención al menos mía es intentar hacer algo, ayudar a los chicos más chicos, empezar a trabajar con ellos y a partir de agosto de realizar un centro de entrenamiento acá en Mendoza, para empezar a trabajar con chicos y que volvamos a tener buenas camadas de tenistas.

-¿Hay materia prima entre los chicos que practican tenis en Mendoza?

-Si, hay chicos que podrían jugar bien. Hay materia para trabajar y que que creo que se puede hacer un logro interesante: Me gustaría tener mi propia academia, donde los chicos puedan desarrollarse y saquen el máximo de su rendimiento tenístico.