9 de septiembre de 2025 - 12:43

TC 2000: Novedoso circuito urbano tendrá esta especialidad del automovilismo nacional

Por primera vez en un circuito callejero en el Sur de la Ciudad de Buenos Aires se correrá TC 2000. Será en marzo del próximo año

Foto:

NA
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El TC2000 se correrá por primera vez en su historia en un circuito callejero en el Sur de la Ciudad de Buenos Aires, que tendrá 2.790 metros de extensión, pasará por las avenidas Coronel Roca y Escalada y atravesará el Parque de la Ciudad, en Villa Soldati. Se disputará el 14 y 15 de marzo de 2026.

¿Cómo será el trazado?

La recta principal del circuito será sobre la avenida Coronel Roca y contará con 720 metros, se instalarán 12 tribunas y 1.500 muros de contención. Los boxes estarán dentro del estacionamiento del Parque de la Ciudad y se extenderán a lo largo de 200 metros. Además, 1.800 personas formarán parte de la organización. También habrá 300 baños químicos, 15 ambulancias, cuatro pantallas led, dos hospitales de campaña y un helicóptero.

“Vamos a seguir manteniendo la categoría para continuar la pasión del deporte, de los pilotos, de los equipos y del público. Seguimos impulsando el proyecto que está poniendo en valor al Sur con el Parque Roca y el Parque Olímpico”, sostuvo el secretario de Deportes de la Ciudad, Fabián Turnes, en la presentación del evento. Fue junto al titular de la categoría, Alejandro Levy, y a los pilotos de TC 2000 Matías Rossi, Leonel Pernía, Gabriel Ponce de León y Franco Vivian. También participaron el presidente del Automóvil Club Argentino (ACA), César C. Carman, y representantes del Grupo Tango Motorsports, entre otros.

Algo de historia

La Ciudad de Buenos Aires tiene dos antecedentes en circuitos callejeros: en 2012 el TC2000 se presentó en el centro porteño, en un trazado diseñado sobre las avenidas 9 de Julio, Diagonal Norte y De Mayo que pasaba por el Obelisco, el Teatro Colón y la Catedral metropolitana. Y en 2013 se disputó la Ronda de Buenos Aires en Recoleta, sobre las avenidas Del Libertador y Figueroa Alcorta, frente a la Facultad de Derecho de la UBA, el Museo de Bellas Artes y Plaza Francia. En total, 1.700.000 personas presenciaron las dos ediciones.

Esta iniciativa se enmarca dentro de las medidas que impulsa el Gobierno porteño para el desarrollo de los barrios de la Zona Sur. En este contexto, este mes se iniciará la puesta en valor del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, en Villa Riachuelo, donde en 2027 volverá a correr después de 28 años el MotoGP, la principal categoría de motos del mundo. Las obras comprenden la remodelación integral en la pista, los boxes, el paddock, las defensas y las zonas de seguridad, con la incorporación de última tecnología.

Hablan los que saben

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, sostuvo que “por primera vez llegará al Sur una fiesta del automovilismo y así impulsamos la Ciudad y su desarrollo, junto a otras propuestas que ya estamos concretando como el polo logístico, desarrollos comerciales y de entretenimiento”.

Además, y gracias a una alianza con el sector privado, los planes del Gobierno porteño para darle impulso al Sur de la Ciudad también prevén la construcción de viviendas, nueva infraestructura y un polo de entretenimiento y logístico para más de 700 mil vecinos.

