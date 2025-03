Sin Lionel Messi: la desesperada medida de un club de la MLS antes de enfrentar a Inter Miami

Esto se debe a que Inter Miami no podrá contar con su capitán para el encuentro como visitante frente al Houston Dynamo , en el partido correspondiente a la segunda fecha de la Major League Soccer (MLS) y el equipo local tomó la decisión de compensar a los hinchas ante la ausencia del ex Barcelona y Paris-Saint Germain.

Por su parte, Houston Dynamo, elenco radicado en Texas, publicó un comunicado oficial en redes sociales donde explica que finalmente el rosarino no sumará minutos en este partido: “El informe del estado de los jugadores recientemente compartido para el partido no incluía al delantero Lionel Messi, pero se ha informado de que no ha viajado a Houston. Desafortunadamente, no tenemos control sobre quien juega con nuestro oponente”, expresa el comunicado.