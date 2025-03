Flora Dupans: "Sueño con ser deportista profesional de atletismo y convertirme en embajadora argentina"

-El atletismo arranco en mi vida porque una amiga me pidió que la acompañe a una clase y ella dejo. Pero, yo continué. No tenía idea lo que era el deporte. No sabía nada de lanzamiento. No sabía nada de la disciplina en general. Llegué con una cabeza en blanco al respecto. Al tiempo, comencé a hacer combinadas y después de eso, me especialicé en lanzamiento de disco alrededor del 2018.

"Las principales características que tiene que tener un deportista se aprenden en la vida real"

-¿Quiénes te marcaron en tu carrera deportiva?

-Considero que la persona que más marcó en mi carrera deportiva es mi entrenador Guillermo Quintero, fue el primer entrenador específico de lanzamiento que tuve en la UNCuyo. El era corredor de 110 con vallas y se puso a estudiar para darme todas las herramientas para mejores mi lanzamiento. Se interiorizó como pudo. Investigó. Me dio absolutamente todo. También está Julio Piñeiro de Azul Buenos Aires. Es el DT de la categoría U18 y U20, a pesar que no está en mi categoría en este momento, siempre está pendiente de mi preparación, mi rendimiento, mis desafíos. Cómo respondía a ciertos tipos de entrenamiento. Me guió en el camino del Lanzamiento. Además, es clave su acompañamiento en cuantos a viajes y presencia en los torneos internacionales. Es muy fácil hacer viajara a un atleta de Capital. Todo lo contrario para uno del Interior del país. Es muy fácil ser olvidado a pesar de integrar la Selección Argentina. Me gustaría añadir a mi mamá. Ella fue toda su vida deportista, bailarina. Incluso hasta el día de hoy. Y creo que las principales características que tiene que tener un deportista se aprenden en la vida real: ser consciente, responsable, respeto. Mi mamá hizo un gran trabajo.

image.png Dupans ha sido representante de Argentina en varias competencias

¿Tus inicios?

-Con respecto a mis inicios, soy oriunda de Rivadavia y arranqué en el Centro Deportivo Rivadavia. Hice atletismo ahí desde el 2015 al 2018. En el 2019, me mudé a la capital de Mendoza con la intención de mejorar la calidad de los entrenamientos. Ya habían roces en mi club, apareció la UNCuyo que me abrió las puertas. No lo dudaron y gracias a mi mamá nos pudimos instalar en la Ciudad de Mendoza, ya que consiguió un trabajo y nos mudamos. Oficialmente empecé a ser deportista de la UNCuyo en 2019.

"Me costó muchísimo tomar la decisión de ir a Estados Unidos"

-¿Cómo te llegó la oportunidad de instalarte en Estados Unidos?

-La oportunidad de estar en Estados Unidos surge porque en el año 2021, gané mi primer Sudamericano SUB18 en Paraguay. Tomé la decisión de dedicarme de lleno al Atletismo. Era consciente que tenía que emigrar de Argentina. No tenía mucha idea. Pero, en ese año, una de las mejores combinadistas de la Argentina, Mariam Buenanueva se instaló en la Universidad Lamar. De inmediato, me contacté con ella y se puso a mi disposición. Me explicó paso por paso y me contactó con entrenadores de EEUU. Entonces, me preparé para bombardear de información mía todos los entrenadores. Envié notas, curriculums, hice de todo. En un momento, me rendí. No habían muchas opciones. Necesitaba una beca completa para venir. Desconocía tema visa, pasajes, idioma. Eventualmente, en el 2022, me comunico con la Universidad de Oklahoma, que pertenece a la división 2 y necesitaban una atleta, un corredor, distancias largas. Por su puesto, que yo no soy. Existía la posibilidad, pero no había nada garantizado. Entonces, empecé a estudiar Marketing. Y en diciembre de 2022, se comunicaron conmigo y como se había caído la beca de una keniata que no tenía visa, yo era la segunda opción. Una beca de 50 mil dólares anuales. No la podía perder. Sin embargo, me costó muchísimo tomar la decisión. No quería dejar a mi mamá, mi casa. Yo tenía que llegar a EEUU antes de la segunda semana de enero. No tenía absolutamente nada. Hasta una valija me tome que comprar. Fue duro. Me arrancaban un pedazo de alma. Pero, mi mamá me dijo que había soñado esta oportunidad. No la podía desaprovechar. En la Argentina todo es muy difícil. Tomé le decisión de enfrentar el desafío, agarré las cosas y me fui. No sabía a dónde iba realmente. El choque social y el choque cultural es real. Fue muy duro al principio. La gente es muy religiosa, muy conservadora. Gracias al apoyo de tres argentinas que ya estaban instaladas, me pude instalar definitivamente.

image.png Flora vive el sueño en Estados Unidos, pero quiere seguir creciendo

-¿Qué objetivos tenés para el 2025?

-Mis principales objetivos para la temporada 2025 están enfocados totalmente en superar mis marcas personales: lanzar 55 metros en el disco, 16 metros en la bala e intentar entrar a los regionales de EEUU, la etapa previa de los Nacionales, el mejor escenario que podría pasar. Pero, con unos regionales sería muy feliz. Es muy competitivo. Necesitas 58 o 59 metros para entrar a un Nacional. Los mejores atletas salen de acá. Es muy complicado encontrar un lugar. Sobre todo cuando venís de Argentina, a pesar de que estoy super ogullosa de mi país, pongo mi cultura en todos lados, soy consciente que no tenemos los mejores recursos, cuesta mucho. Y más en la actualidad. En otro momento, estuvimos mejor y me hago cargo de lo que digo. Tengo la posibilidad de entrar a un Regional y voy a luchar par lograrlo.

"Ayudar atletas, deportistas, clubes. Es mi gran anhelo"

-¿El momento más importante de tu carrera?

-Sin dudas, el Sudamericano Sub 23, fue el torneo más importante de mi carrera. Es la categoría más alta que competí. Salí campeón en lanzamiento de disco, en balas los resultados no fueron los esperados, sufrí mucho tiempo por lo que pasó. Sin embargo, hoy lo recuerdo con cariño, ya que en el Panamericano SUB20, me ayudó a crecer mucho. Nosotros los deportistas individuales nos exigimos mucho, somos como autodestructivos. Por eso, desde el año pasado arranque con una terapia deportiva. Me ayuda muchísimo.

-¿Cómo es un día normal tuvo en Estados Unidos, estudias, entrenas, trabajas?

- Tengo dos laburos acá, en una oficina y soy árbitro en deporte de deportes amateurs. Tengo una tecnicatura en deportes y estudio Licenciatura en Marketing. Tengo un par de horas de clases, luego entreno, laburo. Soy una persona súper social. Me cuido, voy al psicólogo, me enamoré y estoy de novia. Controlo todos mis tiempos.

-Tu sueño máximo..

-Quiero ser deportista profesional y convertirme en embajadora del deporte argentino. Ayudar atletas, deportistas, clubes. Es mi gran anhelo.