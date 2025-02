Lionel Messi develó su secreto para ser el mejor del mundo: "Me ayuda a prepararme"

Lionel Messi dio una entrevista íntima a Apple Music, donde se animó a hablar de su paternidad, su vínculo con la música, y su gran pasión: el fútbol. Entre otras cosas, el astro argentino aseguró que “no me adelanto, simplemente disfruto y vivo lo que me pasa hoy”, cuando fue consultado por su retiro.

Consultado por cómo está desde que llegó a Estados Unidos , lo que lo ayudó a bajar el nivel de exigencia que tenía en Europa, Messi contó: “ Hoy por hoy estoy disfrutando de donde estoy, de lo que hago, del día a día , el entrenamiento, de los partidos, de mis amigos, y de mi familia ” . Además, aseguró que le gusta cada vez más volver al país. “ Disfruto cuando voy a Argentina, mucho más quizás que cuando era joven y no me daba cuenta de muchas cosas. Disfruto más de los pequeños detalles que por ahí no le daba importancia antes”.

Al igual que sucedió con Diego Maradona , múltiples artistas de distintos géneros y nacionalidades incluyen a Messi en sus canciones. Sobre esto, Lionel confesó: “Me siento muy halagado por aparecer en una letra. Mis hijos lo disfrutan y se sorprenden al escuchar mi nombre. Es algo muy lindo, poder ser parte de la música desde ese lado, que me tengan en cuenta en muchas de las letras, porque hay muchos artistas que me han nombrado en sus canciones, y la verdad que para mi es algo muy emocionante. ”

Por otra parte, se refirió al vínculo del fútbol y la música, que es muy cercano en los planteles. “En el vestuario se suele escuchar mucha música, en el día a día o antes y después de los partidos. El vestuario convive continuamente con la música. Algunos escuchan su música individual antes de los partidos en los viajes”, contó.

El secreto de su altísimo rendimiento deportivo, y los planes a futuro:

INTER MIAMI TRES.jpg Visualizar lo que puede pasar en la cancha, el secreto de Messi

A poco más de un año para la realización del Mundial 2026, el periodista aprovechó para consultarle por su visión sobre lo que vendrá, y los planes que tiene. Como lo hace habitualmente, la Pulga decidió no poner plazos. “Nunca fui de pensar en el futuro, sino en vivir el día a día. Y yo creo que cuando pasan las cosas es porque tiene que ser así, porque tiene que pasar de esa manera. Y nada, no me adelanto, simplemente disfruto y vivo lo que me pasa hoy”

Por último, el todoterreno reveló el secreto para poder moverse con tanta libertad dentro de las canchas, y superar a los rivales desde hace más de 20 años. "No puedo prever nada, pero sí ver un poco por dónde está pasando el partido, dónde podemos hacer daño y por dónde nos pueden lastimar. Intento visualizar lo que me gustaría que pase en el partido y, aunque muchas veces no ocurre lo que uno imagina, me ayuda a prepararme", cerró.