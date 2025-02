Sebastián Villa erró un penal insólito para Independiente Rivadavia

¿Habrá ley del ex? El insólito posteo de Sebastián Villa que calienta el duelo contra Boca

Todo ocurrió a los 20 minutos del partido que, en ese momento, tenía como ganador al elenco de Victoria por 1 a 0 con gol de David Romero. El lateral por izquierda Luciano Gómez remató y en el camino la pelota pegó claramente en el brazo de Martín Ortega. El árbitro Pablo Echavarría no dudó, y cobró penal a favor de la Lepra.

El antecedente de Palermo en Argentina:

El 24 de abril de 1999, Martín Palermo quedó en la historia con el insólito penal ante Platense, que pateó con los dos pies. En el cierre del primer tiempo, con el partido sin goles, Fabián Madorrán marcó penal por infracción contra el delantero, y el propio Titán se hizo cargo de cobrarlo. Cuando apoyó el pie derecho para pegarle a la pelota se resbaló, y de manera clara cambió la trayectoria con la izquierda, lo que sirvió para convertir el gol.

A pesar de que los futbolistas del Calamar no se quejaron, y de que el árbitro dio por válido el tanto, la cosa no quedaría allí. Según informó TN hace un tiempo, Julio Grondona le envió el video de la polémica jugada a la FIFA. Tiempo después el máximo organismo del fútbol mundial se expidió y convalidó el insólito gol. El criterio para que la FIFA definiera su postura ratificando la decisión de Madorrán se basó en que Palermo no quiso sacar provecho del doble toque sino que este se produjo por un resbalón involuntario.