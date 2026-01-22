Sebastián Báez cayó ante Luciano Darderi y se despidió del Australian Open

El tenista argentino Sebastián Báez quedó eliminado en la segunda ronda del Australian Open 2026 tras perder en cuatro sets ante el italiano Luciano Darderi, en un encuentro disputado en Melbourne Park. El europeo, que compite bajo bandera italiana, se impuso por 6-3, 1-6, 6-4 y 6-3 en un partido de ritmo intenso y condiciones cambiantes.
Báez, ubicado en el puesto 36 del ranking mundial, arrancó el duelo con buenas sensaciones y logró reaccionar en el segundo set, pero no pudo sostener su nivel en los tramos definitivos del encuentro, donde Darderi fue más efectivo en los momentos claves para sellar la victoria.
El arranque de la temporada por Oceaníamarcó un punto de inflexión en el recorrido del bonaerense, especialmente en canchas rápidas, una superficie que históricamente le había presentado mayores desafíos y que terminó con un saldo de 8 triunfos y dos derrotas.
Hoy es el turno de Etcheverry y Cerúndolo en la tercera ronda del Australian Open
Para este jueves, ya viernes en Australia, los argentinos Francisco Cerúndolo (21°) y Tomás Etcheverry se presentarán en la tercera ronda. El hermano mayor de los Cerúndolo llega tras dos actuaciones sólidas en las instancias iniciales, en las que no cedió sets al imponerse ante el chino Zhizhen Zhang (368°) y el bosnio Damir Dzumhur (66°). En la próxima etapa se medirá con el ruso Andrey Rublev (15°).
Por otro lado, su compatriota Tomás Etcheverry va en busca de un lugar en los octavos de final y enfrentará al kazajo Alexander Bublik (10°), reciente campeón del ATP 250 de Hong Kong.