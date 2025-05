Santiago Maratea lanzó un polémico sistema para ser el primer jugador con "socios propios": cuánto cuesta

“Quiero ser el primer jugador de fútbol del mundo que tenga socios. No de un club, sino de una persona. Con mi nombre, mi historia, mis sueños, con escudo, bandera, camiseta y, sobre todo, con ustedes”, lanzó Maratea en un video que rápidamente se viralizó.

El sistema propone dos categorías: los “ socios creyentes ”, que aportarán $ 2.000 mensuales , y los “ socios convencidos ”, que darán $ 4.000 o más. A cambio, no recibirán entradas ni productos físicos, sino la posibilidad de “ formar parte de este sueño” y acceder a contenido exclusivo sobre su entrenamiento, evolución y vida como futbolista.

El dinero , según explicó, será administrado por él mismo —con aval del club— y destinado a mejorar las condiciones de trabajo en la Reserva de Colegiales: desde alquilar un predio y comprar pelotas, hasta contratar entrenadores o mejorar la alimentación del plantel: “No se lo voy a dar al club. Lo voy a invertir yo directamente donde se necesite. Esto también beneficia a los pibes que entrenan conmigo. No es solo por mí, es por todos”.

En ese sentido, aclaró que su objetivo no es “hacer una colecta como la de Independiente”, aunque el esquema resulta bastante similar.

Maratea también adelantó que planea abrir cuentas en Instagram, Kick y Twitch para mostrar el paso a paso de su evolución: entrenamientos, rutinas alimenticias, frustraciones y progresos.

Además, prometió transparencia en el manejo de los fondos y beneficios simbólicos para quienes más aporten, como camisetas personalizadas. “Yo no quiero seguidores, quiero socios. Gente que me sostenga en este camino, que me motive a seguir creyendo que puedo llegar a Primera”, dijo, emocionado.

El proyecto vuelve a ubicar al influencer en el centro de la conversación pública, combinando sus habilidades de comunicación, su audacia para cruzar límites y su ambición por innovar.