Salió campeón en Italia, lo citó Scaloni y hoy entrena en un club del ascenso

Santi Castro terminó la temporada con el club italiano y no quiere perder el ritmo en sus vacaciones en el país, por lo que trató por todos sus medios de buscar un campo apto para entrenarse. Es por ello que el delantero recurrió a Vélez Sarsfield , club donde hizo inferiores y debutó en Primera , pero no hubo respuesta por parte de la institución de Liniers.

De acuerdo con el medio Vélez 670 , el jugador habría pedido autorización para entrenarse en el predio de la Villa Olímpica del Fortín pero la dirigencia no respondió a su pedido. Fue por este motivo que recurrió a Comunicaciones, un club que conoce muy bien.

¿Qué dijo Santi Castro sobre Comunicaciones?

En diálogo con Página 12, el delantero de 20 años habló sobre su arraigo en el cuadro de Agronomía: "Estar acá me sirve para acordarme de dónde vengo, y me ayuda mucho a mi cabeza para no perder el foco. Acá disfruto mucho porque hay muchas cosas que se extrañan en Italia, como los mates a la mañana, o quedarse hasta tarde para compartir más tiempo con los chicos", comenzó el joven.

"No descarto en la última etapa venir a jugar a un club como Comunicaciones. Uno conoce a los dirigentes y sabe que son personas que hacen mucho para el crecimiento de la institución. Siempre me cargan un poco y me dicen cuándo voy a venir, jaja, pero primero tengo que pasar por Vélez", sentenció el futbolista ganador de la Copa Italia que despertó el interés de la Juventus e Inter de Milan.