Nicolás Otamendi no se calló nada y explotó contra Marchesín tras el duelo contra Boca: "Hablás una banda..."

El empate 2-2 entre Boca y Benfica dejó mucha tela que cortar y lo cierto es que sus protagonistas no evitaron el micrófono y se refirieron a los hechos que se produjeron en la noche del lunes. Uno de los que rompió el silencio fue el defensor Nicolás Otamendi , quien no se calló absolutamente nada sobre lo ocurrido.

El arquero del Xeneize vistió la camiseta del Porto, el clásico rival de Benfica, por lo que para él fue un partido sumamente especial y una vez que se decretó el cierre del encuentro, fue Otamendi quien se acercó a reclamar, pero de repente apareció Agustín Marchesín, lo que molestó al zaguero, el cual le dijo : “Cerrá el or... vos, tomátela. Hablás una banda vos ahora que jugás en Boca. Cerrá el or..., cerrá el or...” .

Lo cierto es que este fue un partido especial para el capitán del Benfica, ya que pese a salir de Vélez es un confeso hincha de River y particular fue el festejo del empate, con grito desaforado y mirada desafiante a la tribuna argentina , lo que no cayó del todo bien entre los propios jugadores boquenses.

Sobre este suceso, el autor del gol del empate afirmó: “Es el folklore del fútbol argentino, obviamente, creo que todo el partido me silbaron. Se dio que yo tenga que meter el gol. Me voy muy feliz. Lo grité como grito todos los goles que me toca convertir“.