Rosario Central quiere romper otra vez el mercado: el campeón del mundo que podría llegar

El futbolista tampoco cerró la puerta para arribar a River Plate, en medio de algunos rumores que indicaban charlas con el entrenador Marcelo Gallardo. "No lo sé. Tendría que ver en el momento. A uno lo pone contento porque es un grandísimo club. Gallardo es un grandísimo entrenador y conozco a varios de los chicos que están en el plantel. No te puedo decir porque no sé qué va a pasar. No sé si es cierto el rumor porque a mí no me informó nadie”.