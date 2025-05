Ángel Correa fulminó a San Lorenzo: "Sólo les importó venderme"

El extremo argentino Ángel Correa reveló que se fue “mal con la dirigencia de San Lorenzo”, que en aquel momento tenía como máximas autoridades a Matías Lammens y a Marcelo Tinelli, a quienes responsabilizó de querer sacárselo de encima tras un problema cardíaco que sufrió.

En diálogo con los periodistas Esteban y Gastón Edul, Correa aseguró: “De San Lorenzo no tuve la oportunidad de hablar mucho. Mucha gente no lo sabe, pero me fui mal con la dirigencia que estaba en ese momento”, reveló el actual jugador del Atlético Madrid.

image.png Ángel Correa dejó un gran recuerdo en San Lorenzo Con respecto al detonante de aquella situación, el atacante de la selección explicó: “Me vine a hacer la revisión médica para ficharme, tenía que jugar la semifinal de la Copa Libertadores y me encuentro con el problema que salió del corazón. Lo único que le importo a la dirigencia en ese momento fue venderme y yo no sabía si iba a volver a jugar al fútbol, tenía 18 años”.

El jugador aseguró que esa decisión de los directivos fue lo que provocó su silencio, debido a que le dolió la actitud. “Eso fue lo que más me dolió de ellos, por eso prácticamente no hablé más de San Lorenzo”, continuó.

De todas maneras, aclaró que guarda “un grandísimo recuerdo de toda la gente, de los años que viví ahí. No me olvido que llegué con 12 años y me dieron pensión, comida, educación y muchísimas cosas. Le tengo un cariño enorme al club”, dejando en claro que el problema no es con el hincha de San Lorenzo, sino con sus exdirigentes.