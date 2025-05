Deportivo Maipú recibe a Arsenal por la Primera Nacional: hora, formaciones y por dónde seguir en vivo

Maipu vs. arsenal de sarandi.jpg

El Cruzado llega afilado y en plena recuperación, luego de golear a Alvarado en tierras maipucinas. Posteriormente, obtuvo un valioso empate en la cancha de All Boys, mostrando una de sus mejores versiones como visitante. Aunque no logró convertir, el equipo dirigido por Juan Manuel Sara dominó claramente al Albo, pero no lo reflejó en el marcador.