Oscar Ruggeri cruzó a los jugadores de San Lorenzo: "Hay que ir a entrenar"

Oscar Ruggeri se refirió a la reciente huelga llevada a cabo por los jugadores de San Lorenzo de Almagro por falta de pagos, y aseguró que es un error no entrenar, debido a que los perjudica. "Hay medidas, como no concentrar", opinó.

En declaraciones a F90, donde trabaja como panelista, el exdefensor salió a diferenciarse de sus compañeros respecto a la medida tomada por los futbolistas del Cuervo, que llevan tres meses sin cobrar y decidieron no entrenar en la previa de los cuartos de final de la Liga Profesional . “ Hay que ir a entrenar . Suponete que el lunes te pagan el premio, el lunes a la noche tenés que salir a jugar y ¿estás entrenado? No. Entonces, ¿quién se perjudica? ”, opinó.

Para Ruggeri, la manera de poner presión para cobrar es recurrir a Futbolistas Argentinos Agremiados, pero seguir entrenando. “ Disculpen los chicos de San Lorenzo , pero no estoy de acuerdo con no entrenar. Vos le tenés que demostrar a los tipos. ¿Tenemos un gremio nosotros? ¿Y qué hace? Yo voy al gremio y digo ‘quiero cobrar’, pero me voy a entrenar”.

La opinión del exentrenador de San Lorenzo no fue en detrimento de los jugadores, sino todo lo contrario. El Cabezón aseguró que el más perjudicado es el futbolista, y no el dirigente. “El socio sigue pagando la cuota y el lunes a la noche te quiere ver a vos jugando como tenés que jugar. Y si estás mal entrenado, no jugás bien. Hay medidas, no concentres, hay medidas. Pero no entrenar va en contra del jugador mismo”.