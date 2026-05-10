River empata 1-1 ante San Lorenzo por los playoffs de la Liga Profesional

River Plate iguala 1-1 ante San Lorenzo de almagro por los octavos de final del Torneo Apertura. Los tantos los marcaron Acuña para los locales, mientras que Auzmendi anotó para la visita, que juega con 10 tras la expulsión de Matías Reali.
River Plate iguala 1-1 ante San Lorenzo de almagro por los octavos de final del Torneo Apertura. Los tantos los marcaron Acuña para los locales, mientras que Auzmendi anotó para la visita, que juega con 10 tras la expulsión de Matías Reali.
Ambos grandes del fútbol argentina sueñan con pasar a los cuartos de final y medirse frente al vencedor del duelo entre Vélez Sarsfield vs Gimnasia La Plata.