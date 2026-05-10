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River empata 1-1 ante San Lorenzo por los playoffs de la Liga Profesional

El Millonario iguala ante un Ciclón que está con uno menos tras la expulsión de Matías Reali. El que pase esta serie se medirá ante el ganador del duelo entre Vélez vs Gimnasia La Plata.

River vs San lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Ambos grandes del fútbol argentina sueñan con pasar a los cuartos de final y medirse frente al vencedor del duelo entre Vélez Sarsfield vs Gimnasia La Plata.

Minuto a minuto y estadísticas de River - San Lorenzo:

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