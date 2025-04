Revelan inconsistencias en el balance de San Lorenzo tras la denuncia contra Moretti

Embed "Moretti":

Porque el presidente de San Lorenzo fue denunciado por recibir dinero para fichar a un jugador en las divisiones inferiores pic.twitter.com/jYFZ9uAQ2E — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 22, 2025

El dirigente también anunció que se presentará ante la Justicia para realizar una autodenuncia por tráfico de influencias y administración infiel, argumentando que viene siendo extorsionado desde el año pasado. Enfático, aseguró que no tiene vínculos ilegales y que no piensa renunciar a su cargo, ya que considera que su gestión está dando resultados positivos. “San Lorenzo está bien y no voy a dejar que me saquen del club”, sentenció.