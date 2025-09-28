Primera Nacional: Con un gol de Ferreyra le gana a Chacarita 1 a 0

Después de mucho trabajo, Gimnasia y Esgrima finalmente está delante del partido que puede depositarlo definitivamente en el lugar por el cual lucha desde que comenzó la temporada: la final por el ascenso en la Primera Nacional. No será fácil, debido a que tendrá que salir indemne ante Chacarita Juniors para conseguirlo.

El Lobo sabe que prácticamente depende de sí mismo para conseguir ese único boleto que reparte el Grupo B para disputar el duelo único por subir a la máxima categoría. También tiene en claro que nivel deportivo y convencimiento le sobran para ir a buscarlo.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza - San Telmo Ferreyra y otro gol importante para Gimnasia y Esgrima Prensa GyE La merecida victoria por 2 a 0 ante San Telmo en el Víctor Legrotaglie, en simultáneo con la derrota de Estudiantes de Río Cuarto frente a Chaco For Ever, elevó la ilusión Blanquinegra y también la importancia del partido que disputará ante el Funebrero.

La cuenta es sencilla: el equipo de Ariel Broggi asegurará el primer puesto de su zona en caso de obtener un triunfo, y que Estudiantes de Río Cuarto empate o pierda contra Almirante Brown este mismo domingo desde las 19 horas.

Desde lo futbolístico, el entrenador no modificará el esquema que viene dándole resultados positivos, y apostará a la continuidad de la formación que venció la última fecha en casa.

Enfrente está Chacarita, de capa caída en el presente torneo. A tal punto está en crisis, que acumula ocho encuentros consecutivos sin conocer la victoria. No gana desde finales de julio, cuando superó de visitante a Deportivo Morón. Probables formaciones de Chacarita Juniors - Gimnasia y Esgrima: Chacarita: Juan Strumia; Juan González, Gonzalo Errecalde, Federico Andueza, Agustín Quiroga; Ricardo Blanco, Federico Bravo; Matías Rodríguez, Víctor Figueroa, Agustín Araujo; Santiago Apa. DT: Carlos Mayor. Gimnasia: César Rigamonti; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Nahuel Barboza, Fermín Antonini, Matías Recalde, Facundo Lencioni; Luciano Cingolani, Nicolás Ferreyra. DT: Ariel Broggi. Datos del partido: Estadio: Chacarita Juniors. Árbitro: Yael Falcón Pérez Hora: 15.15 TV: TyC Sports, TyC Sports Play Minuto a minuto y estadísticas: Embed