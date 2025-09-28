vivo

Primera Nacional: Con un gol de Ferreyra le gana a Chacarita 1 a 0

En un partido muy intenso y emotivo, el Lobo el gana al Funebrero en un partido clave para los mendocinos, pero también para el local. Rigamonti la figura del Mensana.

Apareció el goleador del Lobo, Nico Ferreyra para poner en ventaja a Gimnasia, que derrota a Chacarita 1 a 0.&nbsp;
    Los Andes | Redacción Deportes
    Por Redacción Deportes

    Después de mucho trabajo, Gimnasia y Esgrima finalmente está delante del partido que puede depositarlo definitivamente en el lugar por el cual lucha desde que comenzó la temporada: la final por el ascenso en la Primera Nacional. No será fácil, debido a que tendrá que salir indemne ante Chacarita Juniors para conseguirlo.

    Gimnasia y Esgrima de Mendoza - San Telmo
    Ferreyra y otro gol importante para Gimnasia y Esgrima

    Ferreyra y otro gol importante para Gimnasia y Esgrima

    La merecida victoria por 2 a 0 ante San Telmo en el Víctor Legrotaglie, en simultáneo con la derrota de Estudiantes de Río Cuarto frente a Chaco For Ever, elevó la ilusión Blanquinegra y también la importancia del partido que disputará ante el Funebrero.

    La cuenta es sencilla: el equipo de Ariel Broggi asegurará el primer puesto de su zona en caso de obtener un triunfo, y que Estudiantes de Río Cuarto empate o pierda contra Almirante Brown este mismo domingo desde las 19 horas.

    Desde lo futbolístico, el entrenador no modificará el esquema que viene dándole resultados positivos, y apostará a la continuidad de la formación que venció la última fecha en casa.

    Enfrente está Chacarita, de capa caída en el presente torneo. A tal punto está en crisis, que acumula ocho encuentros consecutivos sin conocer la victoria. No gana desde finales de julio, cuando superó de visitante a Deportivo Morón.

    Probables formaciones de Chacarita Juniors - Gimnasia y Esgrima:

    Chacarita: Juan Strumia; Juan González, Gonzalo Errecalde, Federico Andueza, Agustín Quiroga; Ricardo Blanco, Federico Bravo; Matías Rodríguez, Víctor Figueroa, Agustín Araujo; Santiago Apa. DT: Carlos Mayor.

    Gimnasia: César Rigamonti; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Nahuel Barboza, Fermín Antonini, Matías Recalde, Facundo Lencioni; Luciano Cingolani, Nicolás Ferreyra. DT: Ariel Broggi.

    Datos del partido:

    Estadio: Chacarita Juniors.

    Árbitro: Yael Falcón Pérez

    Hora: 15.15

    TV: TyC Sports, TyC Sports Play

    Minuto a minuto y estadísticas:

    Embed

    Te puede interesar

    Ferreyra y otro gol importante para Gimnasia y Esgrima

    ¡Acá está el Lobo! Gimnasia y Esgrima ganó y recuperó la punta a dos fechas del final

    Por Emanuel Cenci
    Reconocido como el mejor tenismesista de Mendoza, Gastón prefiere no caer bajo la etiqueta y confiesa su pasión por enseñar. 

    Gastón Alto, el deportista que eligió quedarse en Mendoza

    Por Sergio Faria
    Berni llegará a Paraná con un solo objetivo, sumar puntos y achicar diferencias con el líder Canapino.

    TC2000: Bernardo Llaver continúa firme en la pelea por el campeonato

    Por Sergio Faria