Polémica en el gol de Andino para Godoy Cruz: ¿Lateral mal cobrado?

Lo cierto es que se trató de una avivada del lateral por derecha , que sacó en medio del quedo defensivo rival. Es que todo Independiente se había quedado reclamando que Ortega no había tocado la pelota, y que el saque de banda le correspondía. En medio de esa situación, Arce lo buscó a Barrea, y tras recibir la pared sacó un gran centro que terminó adentro del arco de Ezequiel Centurión.

¿Por qué no intervino el VAR en el gol de Godoy Cruz?

image.png Sebastián Villa se lamenta, Godoy Cruz se ponía en ventaja Ramiro Gómez

Cabe destacar que el VAR no intervino en la acción, debido a que por reglamento no puede hacerlo en un lateral. De esa forma, a pesar de las protestas Leprosas, los asistentes de video revisión no intervinieron en la acción.