Perdió ante River, no saludó a sus rivales y explicó el tajante motivo: "Parece que no me importan..."

98ssxxx.jpg Marius Høibråten, capitán de Urawa Red Diamonds le pidió disculpas a los jugadores y a la gente de River Plate

“Parece que no me importan ustedes (los hinchas) ni los jugadores, pero esta nunca fue mi intención. Me disculpé con los jugadores en el vestuario después del partido y ahora me disculpo con ustedes“, continuó Høibråten y concluyó: “¡Enhorabuena por la victoria! Todo lo mejor en los próximos juegos”, sentenció.