Pelea de exhibición en Brasil terminó en batalla campal: exestrella de la UFC quedó inconsciente

La peor parte se la llevó Wanderlei Silva, que fue descalificado por varias infracciones durante la pelea y que luego quedó tendido en la lona tras recibir un fuerte golpe.

Lo que prometía ser un espectáculo deportivo en San Pablo, Brasil, se transformó en un hecho caótico. El sábado se llevó a cabo en el vecino país la Spaten Fight Night 2, que enfrentó a Wanderlei Silva, exestrella de la UFC y Pride, versus Acelino Popó Freitas, excampeón mundial de boxeo.

Aunque se trataba de una pelea de exhibición, inicialmente programada como un evento deportivo, toco cambió cuando se desató una batalla campal dentro del cuadrilátero.

Embed A verdade é que precisamos agradecer a Spaten e todos os envolvidos em um dos maiores porradeiros já transmitidos em rede nacional ao vivo na Globo nesse pós luta de Popó e Wanderlei Silva pic.twitter.com/8pVwUeHWOe — Sem Clubismo (@SemClubismo_FC) September 28, 2025 Infracciones, la hecatombe y la debacle total Wanderlei Silva fue descalificado en el cuarto asalto tras acumular varias infracciones, por ejemplo: intentos de cabezazo. Ante la medida del árbitro, los equipos de ambos luchadores subieron al ring y se desató un enfrentamiento físico masivo que involucró a decenas de personas.

En medio del tumulto, Silva recibió un fuerte golpe que lo dejó inconsciente. Según señalaron algunos testigos, el autor de este último puñetazo sería Rafael Freitas, hijo de Popó.

Embed O episódio todo foi uma vergonha, mas não podemos negar que o Wanderlei Silva teve o que mereceu. Foi covarde durante a luta, foi desclassificado, partiu pra briga e foi nocauteado. Deveria ser multado pela @spatenbr também.



pic.twitter.com/I1gokLOuk3 — Sandro Campos (@SandroCamposBRA) September 28, 2025 Por otra parte, el excampeón de peso pesado de la UFC, Fabricio Werdum, acompañó a Silva en el hospital. “Estábamos cuatro y ellos eran más de veinte… Lanzó un puñetazo que le rompió la nariz y le dio en la nuca. Podría haber sido algo muy grave”, detalló Werdum, quien destacó la amistad de más de 25 años con Silva.

La magnitud del incidente marcó con violencia y polémica el regreso de Silva al cuadrilátero, quien meses atrás había ingresado al Salón de la Fama de la UFC 2024.