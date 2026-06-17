17 de junio de 2026 - 00:03

Partidos del Mundial 2026 hoy: horarios y dónde verlos en vivo (17/6)

Cuatro partidos integran el fixture de hoy. Entre los destacados, debutan dos selecciones candidatas a ganar la Copa.

Partidos hoy del Mundial 2026: quiénes juegan este miércoles 17 de junio, a qué hora y dónde verlo en vivo

Partidos hoy del Mundial 2026: quiénes juegan este miércoles 17 de junio, a qué hora y dónde verlo en vivo

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Portugal vs. República Democrática del Congo

Portugal vs. República Democrática del Congo

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Inglaterra vs. Croacia

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Ghana vs. Panamá

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Uzbekistán vs. Colombia

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Por Francisco Moreno

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Mundial de la FIFA 2026
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Para este miércoles, el calendario oficial de la FIFA tiene programados un total de 4 partidos que empezarán a perfilar los clasificados a la siguiente instancia.

La actividad del día estará centrada en los grupos K y L, donde algunas potencias históricas buscarán pisar fuerte para acomodarse en la tabla de posiciones. Después de los amargos partidos de España, Países Bajos o Uruguay, la expectativa por ver qué pasa crece más.

A continuación, te presentamos la guía completa con el fixture detallado de hoy: quiénes juegan, en qué horarios de Argentina y cuáles son los canales de televisión y plataformas de streaming para seguir cada partido en vivo.

Quiénes juegan hoy, miércoles 17 de junio: hora y canales en vivo

Portugal vs. República Democrática de Congo (Grupo K)

NRG Stadium - Houston, Estados Unidos

12.00 local | 14.00 de Argentina

Transmite DSports

Portugal vs. República Democrática del Congo
Portugal vs. República Democrática del Congo

Portugal vs. República Democrática del Congo

Inglaterra vs. Croacia (Grupo L)

AT&T Stadium - Arlington, Estados Unidos

15.00 local | 17.00 de Argentina

Transmite DSports, TyC Sports, Telefe, Disney+ Premium

Inglaterra vs. Croacia
Inglaterra vs. Croacia

Inglaterra vs. Croacia

Ghana vs. Panamá (Grupo L)

BMO Field - Toronto, Canadá

19.00 local | 20.00 de Argentina

Transmite DSports 2, TyC Sports

Ghana vs. Panamá
Ghana vs. Panamá

Ghana vs. Panamá

Uzbekistán - Colombia (Grupo K)

Estadio Akron - Zapopán, México

20.00 local | 23.00 de Argentina

Transmite DSports, TyC Sports

Uzbekistán vs. Colombia
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