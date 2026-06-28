Paraguay y Alemania empatan sin goles en Boston

Después de pasar de ronda en la última jornada, Paraguay enfrenta uno de los duelos más complicados de 16vos de final del Mundial 2026. El rival será la poderosa Alemania. Se juega en el Gillette Stadium de Foxborough, con el arbitraje de Jalal Jayed.

En el fútbol no hay imposibles, y vaya si lo sabe el elenco Guaraní, que arrancó muy mal la Copa del Mundo con una derrota contundente ante Estados Unidos, y terminó recuperándose para clasificar a la ronda de eliminación directa con cierta autoridad. Cambió la cara, elevó el rendimiento y consiguió estirar su participación en la cita máxima del deporte.

Paraguay empató 0-0 con Australia y espera por otros resultados para clasificar en el Mundial 2026 Paraguay empató 0-0 con Australia y espera por otros resultados para clasificar en el Mundial 2026 EFE Pero este lunes tendrá un desafío mayor, el de chocar con un equipo que es una potencia probada en este certamen. Alemania es uno de esos rivales que nadie quiere tener, aunque el último antecedente invite a soñar. Es cierto que viene de perder con Ecuador en la última fecha del grupo, pero también es real que ya estaba clasificada y no afrontó dicho duelo 100% enfocado.

Aún así, el entrenador Albirrojo Gustavo Alfaro se aferra a cazar una nueva utopía, la de llevar a Paraguay a los octavos de final en una de las llaves más complicadas de todas. Material tiene, y confianza no le falta. Habrá que ver si le alcanza para hacer historia y barrer a la poderosa Alemania.

MUNDIAL 2026: ECUADOR VS. ALEMANIA El conjunto Teutón pegó primero pero reaccionó el Tri y por ahora. la historia está igualada: 1-1. Gentileza. Probables formaciones de Alemania - Paraguay: Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Alexandro Maidana; Miguel Almirón, Andrés Cubas, Matías Galarza; Gabriel Ávalos, Julio Enciso. DT: Gustavo Alfaro. Datos del partido: Estadio: Gillette Stadium Árbitro: Jalal Jayed TV: DSports, TyCSports Hora: 17.30 Minuto a minuto y estadísticas de Alemania - Paraguay: Embed