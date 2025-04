Natación: Una pareja de mendocinos quiere ir a brillar a los Panam Aquatics

Sobre su Huarpe recalcó: "Quede nominada en la terna y gracias a dios lo gane y por eso estoy muy contenta, me motiva mucho para seguir esforzándome en mi carrera deportiva".

Contreras sumó: "Ahora vengo de un selectivo en la ciudad de Santo Tomé en la provincia de Santa Fe y quedé segunda en mi categoría y cuarta de la general, por esto clasifique para el Panamericano que se hace en Medellín en mayo y se nadará a dos mil metros de altura. Depende de los puestos que obtenga puedo clasificar, para los juegos panamericanos junior que se harán en Asunción en este año".

Acerca de sus comienzos dijo: "Empecé a los 3 años, y ahora tengo 19. Inicié como la mayoría tuve que nadar o nadar o si no iba de vacaciones. Desde las ocho años que me especialicé en aguas abiertas, que es la edad cuando comencé a nadar en esta especialidad".

Benjamín Melo es otra de las cartas que tiene Regatas en las grandes competencias acuáticas. "Participé en el selectivo de aguas abiertas en juveniles, en Santo Tomé, y logré el segundo lugar a nivel nacional. Esta performance me permite clasificar al panamericano de aguas abiertas en Medellín, pero también en la misma ciudad días antes, competiré en el panamericano de pileta y que es para lo que más me entrené todo este tiempo y es a lo que más fe le tengo".

Sobre como son los entrenamientos del equipo de natación, Melo cuenta que: "todo el equipo entrena los lunes, miércoles y jueves de 4.30 a 7.45 de la mañana y martes y viernes a partir de las 5 de la mañana y los sábados de 8 a 11. Por la tarde también se practica".

Irá al Nacional de natación

Es especialista en 100 y 200 libres. Martin Maglione tiene 19 años y estudia Ciencias de la Computación en la UN Cuyo y se prepara el Nacional de primera y juniors que se disputará en el Parque Olímpico de la Juventud en Buenos Aires en mayo. “Un verano me decidí aprender a nadar. En ese momento no tenia algún deporte elegido para practicar, pero natación me quedó gustando. Desde hace diez años que hago natación de competencia. El primer nacional que corrí fue en el 2016”.

Si bien aún no tiene edad de categoría mayores: “He ido a un par de estas competencias, para tratar de ver como son, competir y tratar de meterme en los primeros puestos”.

"Para este nacional nos hemos estado entrenando todo el verano y la idea es tratar de llegar lo más alto que podamos. Correré en esta ocasión: 50, 100 y 200 libres y 200 metros espalda", dijo Maglione.

Opinión de Claudio Capezzone

Martina Contreras: Martina es una excelente especialista en aguas abiertas con una vasta trayectoria y experiencia a nivel internacional representando a Argentina en varias ocasiones; en esta oportunidad Martina se clasificó para representar al país en los 10km en el Campeonato Panamericano de Deportes acuáticos a disputarse en Medellin entre el 21 y 27 de abril. Martina consiguió su plaza en el reciente selectivo realizado en Santa Fe.

Benjamín Melo: Benjamín se ha clasificado para dos eventos internacionales representando a Argentina.

El primero es de natación de pileta donde participará en 5 eventos 800 y 1500 metros libre, 200 y 400 metros medley y posta de 200 metros libre, la plaza la consiguió en el torneo nacional de verano realizado en Buenos Aires en febrero pasado.

Una semana después se trasladará 70 km y se unirá a la concentración del equipo de natación de aguas abiertas donde participará en los 7.500 km. La plaza la obtuvo en el selectivo realizado a fines de marzo realizado en Santa Fe

Martín Maglione a mi entender el nadador más completo que he entrenado ya que es sumamente versátil para la velocidad, medio fondo y fondo, puede competir en 50 metros y hasta 400 en cualquier especialidad y en sus inicios era un destacadísimo nadador de aguas abiertas; Martín participara en crol y como novedad en espalda. Tiene la experiencia de dos sudamericanos y ha obtenido gran cantidad de campeonatos nacionales y podios, posiblemente repita esa situación.