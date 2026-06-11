Mundial 2026: México es mucho más que Sudáfrica y le gana 1-0 en el mítico estadio Azteca

El mítico Estadio Azteca se viste de gala este jueves para abrir el telón del Mundial 2026. La Selección de México debuta frente a Sudáfrica por el Grupo A, en un choque cargado de condimentos históricos y con la tremenda presión que significa el estreno absoluto ante su gente. El destino y el sorteo quisieron que el partido inaugural de esta edición tripartita reedite aquel recordado inicio de Sudáfrica 2010, cuando igualaron 1 a 1 con el golazo de Siphiwe Tshabalala y el empate de Rafael Márquez para los aztecas.