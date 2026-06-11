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Mundial 2026: México es mucho más que Sudáfrica y le gana 1-0 en el mítico estadio Azteca

MUNDIAL 2026. La Selección de México se impone 1-0 a Sudáfrica con un tanto de Quiñónes a los 9' del primer tiempo. Tiembla el estadio Azteca.

Error en el fondo de Sudáfrica, recuperación alta de los mexicanos y remate goleador del delantero de Al-Qadisiyah, Quiñoñes, que definió entre las piernas del arquero. Festeja el local.
México vs. Sudáfrica, abren el Mundial 2026 en el mítico estadio Azteca. Seguí el minuto a minuto en Los Andes.&nbsp;
México y Sudáfrica abren el Mundial 2026 con un duelo de necesitados
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El mítico Estadio Azteca se viste de gala este jueves para abrir el telón del Mundial 2026. La Selección de México debuta frente a Sudáfrica por el Grupo A, en un choque cargado de condimentos históricos y con la tremenda presión que significa el estreno absoluto ante su gente. El destino y el sorteo quisieron que el partido inaugural de esta edición tripartita reedite aquel recordado inicio de Sudáfrica 2010, cuando igualaron 1 a 1 con el golazo de Siphiwe Tshabalala y el empate de Rafael Márquez para los aztecas.

Mundial 2026: el minuto a minuto y estadísticas de México vs Sudáfrica

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