Mundial 2026: Lionel Scaloni confirmó que Messi jugará ante Islandia en el último ensayo de Argentina

La Selección Argentina última detalles para su segundo amistoso preparatorio de cara al Mundial. El entrenador Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa clave antes del cruce del martes contra Islandia y confirmó que Lionel Messi estará presente en el partido.
Cómo están Paz, Montiel y Molina
"Los tres están disponibles para mañana, ya veremos la decisión de cuántos minutos en el lateral derecho tenemos abundancia ahora y podemos distribuir minutos. En cuanto al equipo, primero voy a hablar con los jugadores. Ayer casi no pudimos entrenar, fue corto y lo definiremos hoy".