Mundial 2026: Lionel Scaloni confirmó que Messi jugará ante Islandia en el último ensayo de Argentina

La Selección Argentina última detalles para su segundo amistoso preparatorio de cara al Mundial. El entrenador Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa clave antes del cruce del martes contra Islandia y confirmó que Lionel Messi estará presente en el partido.

Una vez que finalice la palabra del director técnico campeón del mundo, la acción se trasladará al campo de juego. La práctica de la Selección Argentina en Alabama se podrá seguir en vivo a través de la pantalla de TyC Sports y a través de Los Andes on line , aunque cabe destacar que los medios solo tendrán acceso a los primeros 15 minutos del entrenamiento.

- Titularidad de Messi ante Islandia

"Messi va a jugar. No sé cuántos minutos, tengo que hablar con él y veremos cuánto tiempo estará para no tener ningún riesgo".

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Lionel Scaloni confirmó que el capitán de la Albiceleste jugará en el amistoso de este martes ante Islandia pensando en el #MundialEnDSPORTS.#DSPORTSNoticiasLite Tarde. pic.twitter.com/hc9ROpI7aV — DSPORTS (@DSports) June 8, 2026

Live Blog Post Cómo están Paz, Montiel y Molina "Los tres están disponibles para mañana, ya veremos la decisión de cuántos minutos en el lateral derecho tenemos abundancia ahora y podemos distribuir minutos. En cuanto al equipo, primero voy a hablar con los jugadores. Ayer casi no pudimos entrenar, fue corto y lo definiremos hoy".

Live Blog Post El caso de Leandro Paredes y Julián Álvarez "Juli está bien, es una cuestión de que se recupere al 100 por ciento. La molestia en el tobillo se le está yendo de a poco. En el caso de Leandro, creo que en unos días se va a poder reintegrar al grupo. Lo de él fue muscular, pero viene bien y seguro al final de la semana van a estar con el grupo".

Live Blog Post Reemplazo de Balerdi en la Selección Argentina "No lo voy a decir después del partido, pero mañana tendremos el panorama más claro. Podemos tomarnos estos días y el miércoles quien decidamos va a estar con nosotros. La posición del flaco, podemos estar cubiertos y veríamos otras posibilidades según cómo acaben los demás compañeros. Tenemos una idea, en base a cómo terminen mañana decidiremos pero no pasa del miércoles".

Live Blog Post El fastidio de Scaloni con un medio extranjero "El otro día me preguntaron si hablaba con Messi y tergiversaron la respuesta en un medio de afuera. Salió por todos lados que yo consultaba con él. Le preguntaron al entrenador de Portugal y dijo que trabajaba diferente porque no sabía el contexto. Lo aclaro porque no me gustó lo que escribieron. Espero que haya sido una confusión, si pueden sacar ese artículo me haría un gran favor. En los años que llevo acá nunca dijo una palabra del equipo. No tengo ni que aclarar que decido yo".

Live Blog Post La incomodidad del partido amistoso con Islandia en la previa del Mundial 2026 "Quieras o no lo vas a jugar con los chicos que van al Mundial, me preocupa por todo lo que está pasando. Si no estaría el partido tendríamos más tranquilidad para preparar el de Argelia. Nunca pensás que vas a llegar con esta mala suerte que tenemos muchos chicos que no están al 100% y me preocupa poder terminar bien para llegar sin problemas".

La enfermería de la Selección: lesionados bajo la lupa

Otro de los focos de atención de la prensa estará puesto en la evolución de los futbolistas que arrastran molestias físicas:

Gonzalo Montiel y Nahuel Molina: Buenas noticias para el cuerpo técnico; ambos laterales ya se sumaron a la par del grupo.

Leandro Paredes: Su situación física sigue encendiendo las alarmas y preocupa de cara al debut.

Dato clave: Tras el triunfo del sábado ante Honduras, Scaloni fue tajante y aclaró que no se comunicará ningún cambio en la lista de convocados hasta después del partido contra Islandia.