17 de octubre de 2025 - 09:59

Movete Tomba, movete: Godoy Cruz visita a Lanús en un partido clave para mantener la categoría

Godoy Cruz visita a Lanús que piensa en las semifinales de la Copa Sudamericana, en un partido clave para mantener la categoría en la Liga Profesional.

El Tomba obligado a cantar victoria. Sin margen de error.&nbsp;

El Tomba obligado a cantar victoria. Sin margen de error. 

Foto:

Ramiro Gómez
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Lanús y Godoy Cruz jugarán este viernes desde las 21.15 en el Estadio Ciudad de Lanús, por la fecha 13 del Torneo Clausura. Tras encadenar siete partidos sin perder, el elenco dirigido por Mauricio Pellegrino quedó a tiro de la punta de la Zona B y se subirá en caso de ganar, sin embargo, no descuida su partido del jueves ante U de Chile por las semifinales de la Copa Sudamericana. En tanto, el Tomba empató sin goles en el clásico mendocino y llegó a los cinco duelos sin triunfos, con el descenso pisándole los talones.

Independiente Rivadavia - Godoy Cruz

Las polémicas de Facundo Tello en Independiente Rivadavia - Godoy Cruz

Por Redacción Deportes
postales de un picante independiente rivadavia - godoy cruz

Postales de un picante Independiente Rivadavia - Godoy Cruz

Por Redacción Deportes
image
Los jugadores convocados en Godoy Cruz para visitar a Lan&uacute;s por el Torneo Clausura.&nbsp;

Los jugadores convocados en Godoy Cruz para visitar a Lanús por el Torneo Clausura.

Cómo llega Godoy Cruz al duelo con Lanús por la Liga Profesional

El Expreso sólo necesita un triunfo. Otra opción nocabe. El últtimo fin de semana no pudo aprovechar la ventaja numérica que supo tener en su duelo contra Independiente Rivadavia y no consiguió sumar de a tres por quinta ocasión consecutiva. De esta forma se complicó con el descenso luego de que sus competidores directos, Aldosivi y San Martín de San Juan, tomaran envión. Ahora el Bodeguero tiene la necesidad de agarrar ritmo nuevamente para dejar de hundirse y remontar un semestre adverso.

image
Los jugadores convocados por Lan&uacute;s para recibir a Godoy Cruz por el Torneo Clausura.&nbsp;

Los jugadores convocados por Lanús para recibir a Godoy Cruz por el Torneo Clausura.

Cómo llega Lanús al duelo con Godoy Cruz por la Liga Profesional

Con siete encuentros al hilo sin conocer la derrota entre los que destacan sus más recientes victorias ante San Lorenzo por 2 a 1 y frente a Independiente por 2 a 0, el Grana se agigantó y se ganó el título de ser uno de los animadores del Torneo Clausura, del que podría convertirse en líder zonal en caso de ganar su compromiso. A pesar de ello, no deberá descuidar la ida del cotejo por las semis de la Sudamericana ante U. de Chile, a disputarse el jueves en el país trasandino.

La probable formación de Lanús vs. Godoy Cruz por el Torneo Clausura

Nahuel Lozada; Sasha Marcich; José Canale, Ezequiel Muñoz, Gonzalo Pérez; Agustín Cardozo, Alejandro Medina, Ramiro Carrera y Marcelino Moreno; Eduardo Salvio y Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

El posible once de Godoy Cruz vs. Lanús por el Torneo Clausura

Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Tomás Rossi, Juan Moran; Agustín Valverde, Vicente Poggi, Maximiliano González, Nicolás Fernández; Misael Sosa y Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.

Todos los detalles de Lanús vs. Godoy Cruz por el Torneo Clausura

  • Hora: 21.15
  • TV: ESPN Premium
  • Árbitro: Pablo Giménez
  • VAR: Gastón Monsón Brizuela
  • Estadio: Ciudad de Lanús

Lanús vs. Godoy Cruz por el Torneo Clausura: minuto a minuto y estadísticas

Embed

