¿Messi a Italia? Se conoció el interés de un club de la Serie A: "Sería divertido"

Pese a que Lionel Messi se muestra a gusto en el Inter Miami , debido a la tranquilidad de la ciudad estadounidense y el arribo de Rodrigo De Paul como su nuevo compañero, lo cierto es que el astro rosarino todavía no firma la renovación de un vínculo que finalizaría en diciembre de este año.

Flavio Briatore no calló nada y habló de la actuación de Franco Colapinto en Bélgica: "Difícil para el equipo"

Recordemos que Fábregas es el entrenador del equipo italiano, excompañero en Barcelona y amigo de Messi, quien no descartó nada al ser consultado sobre esta posibilidad: “Nunca digas nunca”.

antonelaroccuzzo_505742936_18524922172000169_5451088895445852582_n Antonela Roccuzzo y Daniella Semaan en Italia

Por otro lado, quien se refirió a estos rumores fue el presidente del club italiano, Mirwan Suwarso, que en conferencia de prensa habló de la posibilidad de hacer un intento por seducir a uno de los mejores futbolistas de la historia: “Sería un sueño que viniera, ¿pero por qué dejaría todo ese dinero?”.

Luego, el mandatario se refirió a la visita de Antonela Roccuzzo que disparó la ilusión: "Su familia es muy amiga de la de Fábregas. No me parece extraño. Sería divertido poder juntarlos. Pero no estamos trabajando en ello”, reveló.

comofootball_369688915_18069363127416609_4610276507706843131_n Cesc Fábregas, DT del Como

Recordemos que en el Como jugó la temporada pasada el argentino Nico Paz y se espera que el club pueda hacer uso de la opción de recompra del jugador al Real Madrid: “Estamos en conversaciones para retenerlo. Las negociaciones que hemos tenido hasta ahora han sido positivas, pero llevará tiempo”, señaló.