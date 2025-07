Derrota, impotencia y un vidrio roto: la crisis de Boca tras caer ante Huracán

El tenso ida y vuelta de Franco Colapinto con su ingeniero de pista: "No tendríamos que haber entrado a boxes"

El equipo no tuvo descarga por los laterales ni tampoco juego interno, en una formación que no funcionó en ninguna de las variantes, perjudicando a varias de sus estrellas, como Miguel Merentiel.

En el segundo tiempo salieron los mismo 11, pero Russo tenía preparado un cambio que, al parecer, el propio Merentiel no sabía, protagonizando uno de los bloopers de la jornada.

La decisión que tomó Boca con la acción de Merentiel

Según TyC Sports en sus redes sociales, uno de los dos vidrios de las puertas del vestuario visitante de Huracán estaba roto por la acción de Merentiel, por lo que Boca tuvo que intervenir rápidamente.

Embed Insólito.



Merentiel se enteró que lo iban a reemplazar cuando estaba por empezar el segundo tiempo.



pic.twitter.com/tAVm01tWqO — En Una Baldosa (@enunabaldosa) July 27, 2025

La institución azul y oro decidió hacerse responsables del hecho y pagar la suma correspondiente para arreglarlo.

La respuesta de Russo tras el cambio de Merentiel

Una vez consumada la derrota, Miguel Ángel Russo se refirió a la polémica por el cambio de Miguel Merentiel y afirmó: “Hubo un problema de papeles en el banco, nada más. Lo hablamos en el vestuario. No le den mucha importancia porque no tiene sentido, es algo de papelerío más que otra cosa. Se hace un mundo el cual no existió”.