Maxi López le metió presión a River Plate: "Invirtió mucho y los jugadores no terminan de rendir"

En delaraciones a ESPN, López aseguró que jugar en el Millonario no es fácil, y apuntó contra algunos jugadores de bajo nivel . “La camiseta de River no es para cualquiera”. Lo raro es que le esté costando a los que ya la vistieron antes”, lanzó.

El ex delantero explicó que se mantiene muy vinculado al elenco Núñez, a quien ve habitualmente. "Lo sigo siempre. Cuando estoy en Argentina voy al estadio, cuando estoy acá (Europa) miro los partidos”.

En relación al clásico que se viene entre River y Boca, opinó que atraviesan un momento difícil, pero ponderó a los técnicos . “Veo dos entrenadores capacitados (Marcelo Gallardo y Fernando Gago) que no le encuentran la vuelta a los equipos. Aparte, River invirtió mucho en el armado del plantel y la verdad es que los jugadores no terminan de rendir ”.

Por otra parte, contó cuales son los mejores equipos argentinos en la actualidad, lanzando elogios para Independiente y Racing: “Los veo jugar y me encantan, por eso te digo que es una lástima que River y Boca no puedan llegar a tener un nivel tan alto ”, expresó.

La formación de juveniles, bajo la lupa de Maxi López:

El ex integrante del Barcelona liquidó a la formación actual de los futbolistas, asegurando que los tiempos son diferentes: “Los jóvenes cambiaron. El nivel cambió mucho y no se prepara como a los juveniles en otro momento. Antes a los chicos los sacabas de la calle, o de una plaza; ahora los tenés que sacar del departamento, lo tenes que sacar del iPad, de la casa… por eso, hay muchas cosas que no son como antes”.

Para Maxi López, lo que perjudica a los juveniles es que los técnicos equivocan el objetivo en divisiones formativas. “Tenés que tratar de buscarle la vuelta. Veo que los entrenadores buscan más la táctica y el objetivo personal, y no formar a los jóvenes. Antes, el entrenador era un formador, y hoy son pocos los que pueden formar… las cosas cambiaron y las terminás viendo en el desenlace, que sería cuando llegan a primera. Antes, River sacaba 3 o 4 jugadores cada 6 meses, y hoy, si saca uno o dos al año tiene suerte”, cerró Maximiliano López.

Su recuerdo de Barcelona y Lionel Messi:

Maxi López - Lionel Messi Maxi López y Lionel Messi jugaron juntos en el Barcelona Sport

López, que compartió plantel con Lionel Messi, contó intimidades de como era el ambiente cuando llegó a ser jugador del elenco español y de la relación que mantenían. “Leo tenía 16 años y jugaba contra los chicos de 30, se bancaba todas… en ese momento se veía que era diferente, yo no me imaginaba todo lo que logró. Es tan grande el legado que no te puede entrar en la cabeza”.

Además, recordó con cariño su llegada al club, y sus primeras experiencias allí. "Era fantástico, son recuerdos que te quedan para toda la vida. Era un grupo fantástico que me recibió muy bien, cualquier cosa que necesitabas, los chicos estaban ahí. Aparte llegué en un momento increíble del club en donde todo funcionaba perfectamente”