Martín Demichelis, extasiado con el triunfo de Mallorca ante Real Madrid: "Fuimos valientes y equilibrados"

El entrenador argentino metió un batacazo y logró superar al conjunto Blanco por LaLiga de España. Por eso, sacó pecho por sus dirigidos.

La experiencia de Martín Demichelis como entrenador del Mallorca viene siendo más que positiva. Tomó las riendas de un conjunto que peleaba por el descenso, y de a poco ha ido sacando la cabeza del fondo del mar. Este sábado venció al Real Madrid en un partidazo, y el DT está feliz.

En la conferencia de prensa luego del triunfazo por 2 a 1, con un tanto sobre el cierre del encuentro, el adiestrador con pasado en River Plate ponderó la importancia de lo acontecido. "El fútbol es pureza y la posibilidad de ganar al Madrid no se da todos los días. Lo necesitábamos por todo lo que había alrededor, ojalá esto sirva para estar desde todos lados más unidos hasta el final", expresó al respecto.

La alegría de Martín Demichelis por el triunfo ante Real Madrid: Embed ¡SI MICHO, PARA GRITARLO ASÍ! DEMICHELIS SUFRIÓ Y FESTEJÓ CON EL ALMA EL AGÓNICO GOL DE MURIQI PARA QUE SU MALLORCA LE GANE 2-1 AL REAL MADRID Y SALGA DE LA ZONA DEL DESCENSO. pic.twitter.com/Z3d3Q5K6OK — SportsCenter (@SC_ESPN) April 4, 2026 En relación a la explicación futbolística para vencer a uno de los clubes más fuertes del mundo, Demichelis aseguró no tener secretos ni planificaciones perfectas. "No hay plan perfecto para ganar al Madrid. Es el Madrid, es imposible tener una receta perfecta, pero vi un equipo equilibrado, la jerarquía está a la vista de todos pero les dije que no había que guardarse nada. Fuimos valientes, fuimos equilibrados, cuando tienes que ganar al Madrid se tienen que dar muchas cosas, y hoy se dieron", lanzó.

Uno de los puntos centrales de sus primeros partidos al frente de Mallorca ha sido el aporte de los suplentes, a lo que Demichelis tildó de importantísimo: "No es demagogia que hasta la última jornada necesitaremos de todos, los que salen del banquillo deben sostener y/o mejorar a los que sustituyen".

Finalmente, redobló la apuesta al confesar que confía en sacar adelante la floja situación que atraviesa el club, que pelea para no descender en LaLiga de España. "Lo dije cuando empecé a conocer el plantel, daba fe de lo visto a través de un ordenador, había con qué sacarlo adelante", lanzó. Luego, agregó: "Las palabras pueden dejarte preso, la experiencia hasta el día de hoy me dice que tenemos con qué. Mi obligación es analizar el partido de hoy, hacer buenos entrenamientos, ser frontal y el trabajo paga esta profesión".