Martín Demichelis, extasiado con el triunfo de Mallorca ante Real Madrid: "Fuimos valientes y equilibrados"

La experiencia de Martín Demichelis como entrenador del Mallorca viene siendo más que positiva. Tomó las riendas de un conjunto que peleaba por el descenso, y de a poco ha ido sacando la cabeza del fondo del mar. Este sábado venció al Real Madrid en un partidazo, y el DT está feliz.
En la conferencia de prensa luego del triunfazo por 2 a 1, con un tanto sobre el cierre del encuentro, el adiestrador con pasado en River Plate ponderó la importancia de lo acontecido. "El fútbol es pureza y la posibilidad de ganar al Madrid no se da todos los días. Lo necesitábamos por todo lo que había alrededor, ojalá esto sirva para estar desde todos lados más unidos hasta el final", expresó al respecto.
La alegría de Martín Demichelis por el triunfo ante Real Madrid:
En relación a la explicación futbolística para vencer a uno de los clubes más fuertes del mundo, Demichelis aseguró no tener secretos ni planificaciones perfectas. "No hay plan perfecto para ganar al Madrid. Es el Madrid, es imposible tener una receta perfecta, pero vi un equipo equilibrado, la jerarquía está a la vista de todos pero les dije que no había que guardarse nada. Fuimos valientes, fuimos equilibrados, cuando tienes que ganar al Madrid se tienen que dar muchas cosas, y hoy se dieron", lanzó.
Uno de los puntos centrales de sus primeros partidos al frente de Mallorca ha sido el aporte de los suplentes, a lo que Demichelis tildó de importantísimo: "No es demagogia que hasta la última jornada necesitaremos de todos, los que salen del banquillo deben sostener y/o mejorar a los que sustituyen".
Finalmente, redobló la apuesta al confesar que confía en sacar adelante la floja situación que atraviesa el club, que pelea para no descender en LaLiga de España. "Lo dije cuando empecé a conocer el plantel, daba fe de lo visto a través de un ordenador, había con qué sacarlo adelante", lanzó. Luego, agregó: "Las palabras pueden dejarte preso, la experiencia hasta el día de hoy me dice que tenemos con qué. Mi obligación es analizar el partido de hoy, hacer buenos entrenamientos, ser frontal y el trabajo paga esta profesión".
El emocionante gol de Muriqi para la victoria de Mallorca
Corría el minuto 92 de un partido parejo y con chances claras para ambos bandos. Después de ir ganando desde el primer tiempo con el gol de Manuel Morlanes, el cuadro local sufría por el agónico tanto de Eder Militao con el cual el Real Madrid había igualado las acciones. Parecía que los tres puntos se escapaban, pero hubo tiempo para una emoción más.
A los 92', con el encuentro ya en su culminación, Vedat Muriqi controló en el área, y la mandó a guardar con un disparo difícil de contener para el arquero visitante. La emoción brotó de cada fibra del cuerpo del kosovar, que se tiró al suelo y lloró desconsoladamente por haberle dado la victoria a su equipo apenas unos días después de la eliminación de su selección en el repechaje mundialista.
Así, Mallorca obtuvo un triunfazo que le permite respirar con un poco más de tranquilidad, al tiempo que hundió al ya complicado Real Madrid de Alvaro Arbeloa. Con 31 puntos, los de Martín Demichelis salieron de la zona del descenso por dos puntos (Elche quedó allí con 29 unidades), mientras que Real Madrid se alejó un poco más del puntero Barcelona.