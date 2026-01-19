Marruecos no tiene paz: cayó en la final contra Senegal y la Federación tomó una tajante decisión

Tras la controvertida derrota en la Copa Africana, la Federación Marroquí anunció acciones legales ante la FIFA por la retirada de Senegal del campo de juego.

La Federación de Fútbol de Marruecos confirmó que iniciará procedimientos legales ante la CAF y la FIFA tras la escandalosa final de la Copa Africana de Naciones. El reclamo formal surge luego de que la selección de Senegal se retirara del terreno de juego durante el partido, un hecho que, según los anfitriones, afectó el desarrollo normal de la definición.

Un título manchado por el bochorno en Rabat La final disputada en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah terminó con la victoria de Senegal por 1 a 0 en tiempo suplementario, pero el fútbol quedó en segundo plano. El clima de tensión escaló en el minuto 98, cuando el árbitro, tras revisar el VAR, sancionó un penal a favor de Marruecos por una falta sobre Brahim Díaz. La decisión desató la furia del entrenador senegalés, Pape Thiaw, quien ordenó a sus jugadores abandonar el campo de juego.

Embed Sadio Mané remobilise les siens !

Le capitaine sénégalais fait revenir ses coéquipiers sur la pelouse, la tension est maximale avant la suite



Suivez la finale de la #CAN2025 en direct sur M6 et M6+ : https://t.co/yva3jb9PXw pic.twitter.com/ozyjTZpQso — M6 (@M6) January 18, 2026 Durante casi 20 minutos, el partido estuvo en vilo y la imagen de los futbolistas senegaleses retirándose a los vestuarios recorrió el mundo. Fue el capitán Sadio Mané quien finalmente convenció a sus compañeros de regresar para terminar el encuentro. Sin embargo, el daño anímico y el clima de hostilidad condicionaron el cierre del tiempo reglamentario, incluyendo un penal fallado por Brahim Díaz, quien la picó y su tiro fue neutralizado por el arquero Édouard Mendy.

Finalmente, a los 4 minutos del tiempo extra, Pape Gueye anotó el único tanto con un potente zurdazo que le dio el bicampeonato a Senegal. El ambiente post-partido fue igualmente caótico, registrándose incluso golpes entre periodistas en las zonas de prensa y momentos de extrema tensión entre el técnico local, Walid Regragui, y los cronistas marroquíes.

El comunicado de Marruecos y el futuro en los despachos Tras el cierre del torneo, la Federación Marroquí emitió una declaración oficial de tono enérgico. En el texto, la entidad asegura que recurrirá a las instancias legales correspondientes para que la CAF y la FIFA se pronuncien sobre la retirada senegalesa.

Según el comunicado, esta acción afectó "en gran medida al desarrollo normal del partido y al rendimiento de los jugadores" marroquíes, quienes no pudieron recuperarse tras el parate de casi 20 minutos. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FRMFOFFICIEL/status/2013253092427313510?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2013253092427313510%7Ctwgr%5Ede1badd7848462500cd6b1c0523488fad07676fd%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbolavip.com%2Ffutbol%2Fescandalo-marruecos-comunica-fuerte-decision-tras-caer-en-la-final-de-la-copa-africana-vs-senegal&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/aLZT7KS3rD — FRMF (@FRMFOFFICIEL) January 19, 2026 Marruecos sostiene que el penal sancionado fue "válido por unanimidad de los especialistas" y que la reacción de Senegal fue un procedimiento antirreglamentario que debe ser sancionado. Por su parte, la Federación también dedicó un espacio para agradecer a su afición por el apoyo ejemplar y la asistencia masiva durante todo el certamen continental. Lo que sigue ahora es una batalla legal que podría durar meses y donde los organismos internacionales tomarán medidas ejemplares ante un hecho que puso en riesgo la final más importante del continente africano.