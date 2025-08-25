25 de agosto de 2025 - 15:37

Maraton: la historia de Jacob Kiplimo, el ugandés que marcó un récord en Buenos Aires

MARATÓN. El ugandés ganó con récord en el circuito porteño y sumó un nuevo capítulo a su brillante carrera.

Jacob Kiplimo ganó los 21K de Buenos Aires. El atleta ugandés es poseedor del récord mundial de medio maratón.

Jacob Kiplimo ganó los 21K de Buenos Aires. El atleta ugandés es poseedor del récord mundial de medio maratón. 

Detrás de sus logros deportivos hay una historia de esfuerzo y superación. Nacido en Kween, un pequeño pueblo de Uganda, Kiplimo creció en una familia de 28 hermanos en condiciones de extrema pobreza. Su recorrido diario de más de dos kilómetros para ir a la escuela fue su primer entrenamiento natural, hasta que sus cinco hermanos mayores lo impulsaron a entrenar formalmente.

El joven atleta de 23 años ya es una figura consagrada en el atletismo mundial. En febrero de este año estableció en Barcelona el récord mundial de media maratón con un tiempo de 56m42s, mejorando en 48 segundos la anterior marca. Además, cuenta con un bronce olímpico en los 10 mil metros de Tokio 2020 y títulos en el Mundial de cross country, tanto por equipos (2019) como en forma individual (2023 y 2024).

El ugandés se coronó como el ganador del Medio Maratón de Buenos Aires, marcando 58:29 y logrando así un nuevo récord de circuito.

El ugandés se coronó como el ganador del Medio Maratón de Buenos Aires, marcando 58:29 y logrando así un nuevo récord de circuito.

La dura historia de vida de Jacob Kiplimo

Detrás de sus logros deportivos hay una historia de esfuerzo y superación. Nacido en Kween, un pequeño pueblo de Uganda, Kiplimo creció en una familia de 28 hermanos en condiciones de extrema pobreza. Su recorrido diario de más de dos kilómetros para ir a la escuela fue su primer entrenamiento natural, hasta que sus cinco hermanos mayores lo impulsaron a entrenar formalmente.

Con apenas 15 años fue olímpico en Río 2016, siendo el atleta más joven de la delegación ugandesa. Hoy sueña con llegar a Los Ángeles 2028 y sumar la medalla dorada a su palmarés.

La Media Maratón porteña volvió a mostrar su jerarquía internacional, combinando la presencia de atletas de elite con la masiva participación popular que le da un marco único a la prueba.

