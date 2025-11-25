Luto en el motociclismo: un piloto realizaba acrobacias y murió tras chocar una rampa

El piloto brasileño Lurrique Ferrari murió tras sufrir un grave accidente durante una presentación del Hot Wheels Epic Show en el parque Beto Carrero World. Imágenes sensibles

La comunidad del motociclismo acrobático de Brasil quedó impactada por la muerte de Lurrique Ferrari durante una función del Hot Wheels Epic Show en el parque Beto Carrero World. El piloto de treinta y seis años perdió el control de su motocicleta mientras realizaba una maniobra de alta dificultad y golpeó su cabeza contra una rampa del circuito.

El equipo médico del parque en Penha intervino de inmediato y Ferrari fue trasladado de urgencia a un hospital cercano. A pesar de los esfuerzos quirúrgicos, no logró superar el traumatismo craneoencefálico provocado por la caída. La escena ocurrió frente a familias y niños y generó una profunda conmoción que se replicó en redes sociales con numerosos testimonios y registros del momento.

Beto Carrero World expresó en un comunicado su pesar por la muerte del piloto y envió condolencias a sus familiares y compañeros. El parque informó que brinda acompañamiento integral a la familia y activó sus protocolos internos para colaborar con la investigación. Asimismo decidió suspender las funciones del espectáculo mientras se revisan los estándares de seguridad.

Quién era Lurrique Ferrari, el especialista en motociclismo que perdió la vida Ferrari desarrolló una trayectoria reconocida en el ambiente de las acrobacias en moto gracias a su precisión y entrenamiento constante. Participaba activamente en las presentaciones nacionales e internacionales del Hot Wheels Epic Show y mantenía una rutina diaria de prácticas dentro del parque.

image El piloto brasileño Lurrique Ferrari falleció tras un accidente durante un show Miembros de su equipo lo describieron como un profesional dedicado y respetuoso de las exigentes medidas de seguridad propias de este tipo de espectáculos.

Por su lado, la Policía Civil de Penha inició peritajes en el lugar y analizó las cámaras de vigilancia para determinar las causas de la maniobra fallida. El Ministerio Público de Trabajo también interviene para evaluar posibles recomendaciones sobre la seguridad laboral en shows de alto riesgo. lurrique_stuntrider_572371048_18536925040056330_2283932459924236596_n El piloto brasileño Lurrique Ferrari falleció tras un accidente durante un show El fallecimiento de Ferrari generó mensajes de despedida en distintos grupos vinculados al motociclismo acrobático brasileño que destacaron su aporte al deporte y su influencia en jóvenes pilotos que buscan desarrollarse en esta disciplina de manera segura.