Liga Profesional: Newell's oficializó la dupla Orsi-Gómez y confirmó la salida de Banega

Favio Orsi y Sergio Gómez asumirán hasta diciembre de 2026, mientras que el capitán Éver Banega no continuará en el club. Sensini y Boero brindaron detalles sobre el proyecto y los juveniles.

La dupla técnica fue presentada en la entidad rosarina, con la que firmó contrato hasta diciembre de 2026.

Por Redacción Deportes

Newell’s Old Boys oficializó la llegada de Favio Orsi y Sergio Gómez como nuevo cuerpo técnico del primer equipo, quienes firmaron contrato hasta diciembre de 2026. La presentación se realizó en conferencia de prensa, donde también se comunicó la salida del capitán y referente Éver Banega. La información fue brindada por Roberto Sensini, flamante director deportivo designado por el presidente electo, Ignacio Boero.

Banega se despide del club

“Con Éver nos reunimos ayer y él no continuará en el club. Fue una decisión en conjunto entre jugador y club”, explicó Sensini ante las consultas sobre la situación del ex capitán. Por otra parte, se confirmó que Lucas Bernardi seguirá a cargo de la Reserva tras su interinato en los últimos tres partidos del campeonato pasado.

Sobre la contratación de la dupla, Sensini detalló: “Venimos conversando desde octubre. Fue el primer cuerpo técnico con el que hablamos y desde entonces hubo convencimiento mutuo. Luego de las elecciones, finalmente pudimos formalizar el acuerdo. Son profesionales muy trabajadores y con amplia trayectoria”.

Por su parte, Orsi expresó su entusiasmo por el nuevo desafío: “Desde el primer día tuvimos un convencimiento pleno. Buscamos armar un proyecto sólido, y consideramos fundamental que cada jugador que se sume represente a Newell’s de la mejor manera. Más allá de sus cualidades, debe existir deseo de estar y compromiso con el club”.

Lo que dijo la dupla técnica

Gómez, en la misma línea, agregó: “Hicimos muchos análisis sobre el plantel, pero las certezas llegarán con el trabajo diario. Queremos un equipo intenso y con personalidad. El título que conseguimos con Platense nos dio la posibilidad de venir, y cuando apareció esta oportunidad, decidimos priorizarla”.

Orsi también habló sobre la dinámica de trabajo con Gómez: “Llevamos 15 años trabajando juntos y entendemos el fútbol de manera integral. Nos complementamos, respetamos nuestras fortalezas y buscamos potenciar virtudes y corregir defectos, al igual que queremos que el equipo lo haga en la cancha”.

Juveniles y desarrollo de talentos

Sobre la formación de juveniles, Gómez subrayó: “Chicos como Valentino Acuña y todas nuestras promesas deben estar contenidos. Hay que respetar los procesos para que puedan desarrollarse y representar al club de la mejor manera”.

Newell’s enfrentará un arranque exigente en el Torneo Apertura: visitará a Talleres en Córdoba, recibirá a Independiente y luego jugará contra Boca en la Bombonera. El equipo debutará con la presión de la tabla de promedios, tras haber asegurado la permanencia recién en la penúltima fecha de la temporada pasada.

